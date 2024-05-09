Что такое AltStore на iOS? Чем он полезен для россиян? Какие в нём риски? Рассказываем от А до Я

О большой и страшной модерации приложений в Apple App Store, пожалуй, слышали все. Это легендарное явление считается одним из столпов безопасности iOS как платформы, что, впрочем, не мешает строгим модераторам периодически пропускать в магазин непотребный софт. И всё же в основном процесс фильтрации контента в App Store вполне оправдывает свою репутацию и делает использование iPhone и iPad максимально беззаботным.
Однако у любой модерации есть и обратная сторона — в магазин периодически не попадают очень даже полезные или нужные для пользователей, но не проходящие по критериям Apple утилиты. Более того, некоторые приложения по тем или иным причинам удаляются из App Store уже после публикации. Для решения этой проблемы в 2019 году разработчик Райли Тестус (фамилия-каламбур) запустил альтернативный магазин iOS-приложений — задолго до того, как это стало мейнстримом (в ЕС).
Что такое AltStore
Это неофициальный магазин приложений, который обходит запреты Apple на их «стороннюю» загрузку вполне официальным способом. Это значит, что стор устанавливается и работает без джейлбрейка, используя режим разработчика: он выдает вас серверу Apple за разработчика софта, и таким образом позволяет установить приложения как бы для тестирования результатов собственной работы.
По факту же из AltStore можно установить чужие iOS-приложения, которые по разным причинам не попали в Apple App Store. О рисках такого процесса мы поговорим позже, а сейчас сосредоточимся на теоретически получаемых плюшках: главная из них это полезная для пользователя функциональность, которая невыгодна для Apple.
Чтобы iOS не отказывалась запускать приложения из AltStore, магазин подписывает их вашим собственным сертификатом. Для этого при установке нужно ввести в AltStore свой Apple ID и пароль. Спокойно, гусары! Никто не заставляет вас вводить свой основной аккаунт. Можно создать новый, чистый, специально для этой цели.
Чего не будет в AltStoreПри установке этого магазина не стоит ожидать найти в нем темы оформления для айфона, кастомные лаунчеры, глубокую кастомизацию и прочие красноглазые вещи. AltStore работает в рамках ограничений самой Apple, так что максимум, на что можно рассчитывать — набор приложений, которые Apple считает невыгодными для себя, конкурирующими с её собственными сервисами, а также удаленные из App Store по требованию властей.
Какие рискиЕсть мнение, что о рисках нужно узнать прежде, чем вы начнете установку и тестирование. Вот теоретические опасности, которые могут вас ожидать при использовании AltStore:
- Угон Apple ID. Команда AltStore заверяет, что после ввода данных аккаунта они отправляются на сервер Apple и сами разработчики их не видят. Мы охотно верим, но прекрасно знаем цену таким обещаниям в современном мире. Так что если рискнете вводить свой основной Apple ID в AltStore, учтите — никто не гарантирует вам его сохранности. Данный риск нивелируется простым и быстрым созданием нового аккаунта специально для AltStore.
- Неофициальные приложения. Да, несмотря на красивое оформление магазина, наличие официального сайта и кучу отзывов о сервисе, не стоит забывать: в нем размещены приложения, которые не пропустили модераторы App Store. Почему, за что — вопрос всегда открыт, и этот риск едва ли удастся нивелировать. Если Apple просто увидела в утилите нездоровую для себя конкуренцию — ок, нет проблем. Но быть может модераторы усмотрели в нем подозрительную активность, запросы на неоправданное количество доступов к личным данным и датчикам и так далее. А может быть авторы утилиты даже не пытались отправлять её в App Store, заранее понимая, что её завернут (интересно, почему?). Всё это остается на ваш страх и риск.
Есть еще фейковые риски, которые тоже стоит озвучить:
- Взлом iPhone. Поскольку AltStore работает без джейлбрейка, то и опасаться хакеров едва ли стоит. Максимум, что запросит этот магазин — предоставить права на установку приложений и их подпись вашим же сертификатом. В теории AltStore может воспользоваться вашим доверием, чтобы установить что-то скрытым образом, но не стоит забывать, что магазин работает в рамках «песочницы» для разработчиков iOS — это значит, что базовые нормы безопасности ядра и памяти никто не отменял.
- Шпионаж из приложений. Расклад такой: загруженные из AltStore приложения получат ровно те доступы, которые вы собственным пальцем им предоставите. В теории приложение может быть настроено на шпионаж за вами; но ваша ответственность состоит в том, чтобы проанализировать отзывы о приложении, в также сопоставить задачи и функции приложения с запросами, которые оно использует.
Как установить AltStore
Для этого понадобится компьютер на Windows или macOS. Процесс не очень сложен, рассказывать дольше чем делать:
- Подключите свой iPhone / iPad с помощью кабеля к компьютеру и разблокируйте его
- Выберите «Доверять», если устройства ранее не коннектились
- Откройте Finder / iTunes, выберите свой девайс и установите галочку «Синхронизация по Wi-Fi»
- Перейдите на официальный сайт AltStore и скачайте установочную утилиту для macOS или Windows
- Далее установите и запустите AltServer
- Найдите значок утилиты в строке меню (или панели задач) своей ОС
- Нажмите на него и выберите «Установить AltStore», а потом выберите свой подключенный девайс
- Если AltStore запросит Apple ID и пароль, введите их (см. выше)
- После того как ПК / Mac оповестит об успешной установке, оставьте устройство подключенным
- Откройте на iPhone / iPad «Настройки» → «Основные» → «Профили и управление устройством»
- Нажмите «Доверять»
- На iOS 16 и новее откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Режим разработчика» и включите тумблер.
Готово. AltStore уже должен появиться на хоумскрине вашего iPhone или iPad. Не удаляйте AltServer с компьютера — он вам еще понадобится. Кабель больше не нужен, просто включите ПК и активируйте AltServer.
Как устанавливать приложения из AltStoreПо умолчанию на вкладке Browse вы увидите всего два приложения. Чтобы получить весь каталог, нажмите на Source и в разделе Trusted Sources (Доверенные источники) нажмите Add на каждой строке.
«Доверенные источники» — это разработчики приложений, продукты которых были проверены на безопасность самой командой AltStore.
Чтобы приложение установилось, просто нажмите Free. Утилита скачается, а её иконка появится на рабочем столе iPhone / iPad, либо в «Библиотеке приложений», в зависимости от настроек системы.
Сейчас в AltStore в основном размещены эмуляторы — Minecraft, Windows, стримингов и классических игр. Но нам с вами интересен не только каталог.
Как установить IPA через AltStoreДа-да, AltStore позволяет устанавливать любые IPA-пакеты прямо из внутреннего хранилища вашего iPhone или iPad. Для этого нужно скачать так называемые «чистые» файлы IPA — где их найти, я рассказывал вот в этом гайде для установки iOS-приложений на Mac. Далее:
- Размещаем IPA в приложении «Файлы» на iPhone
- Нажимаем на пакет, а потом выбираем «Поделиться»
- Жмем на значок AltStore
- Ждем, пока утилита установится
- В списке My Apps появится ваше приложение, а на хоумскрине — его иконка.
Вот так просто! Больше не нужно страдать и искать друга с айфоном и установленным приложением «Тинькофф» или «Сбербанка», клянчить у него IPA и пароль от Apple ID и трястись, что приложение случайно удалится и всё придется делать заново. Просто скачиваете «чистый» IPA нужного приложения в сети, устанавливаете и пользуетесь.
Более того, ходят слухи, что таким же образом можно устанавливать взломанные игры и приложения, загруженные с известных форумов, но мы таких инициатив, разумеется, не поддерживаем. Авторское право нужно чтить.
МинусыРазумеется, всё не может быть настолько хорошо, если мы говорим об Apple. Есть несколько нюансов работы AltStore, и все они связаны с ограничениями iOS:
- Количество приложений. К сожалению, режим разработчика iOS позволяет установить не более трех «левых» приложений одновременно. Чтобы установить четвертое, придется удалить одно из трех уже установленных. Создатели AltStore постарались максимально сгладить это неудобство: утилита позволяет «сгрузить» приложение, сохранив все его данные, чтобы установить другое, а впоследствии вернуть его обратно без потерь. Эксплойт MacDirtyCow позволяет снять 3-штучный лимит, но только на iOS 14.0-16.1.2, за исключением iOS 16.7.2. Мигрень? Мигрень. А что поделать?
- Таймаут приложений. После установки «левого» приложения оно будет работать в течение 7 дней. По истечению этого срока утилита больше не запустится, и её придется переустанавливать. Разработчики AltStore и здесь подсуетились: магазин будет переподписывать установленные приложения каждую неделю автоматически, и чаще всего это работает без сбоев. Для этого нужен постоянно запущенный AltServer на ПК.
- Таймаут AltStore. Поскольку не только «левые» приложения, но и сам магазин находится на устройстве «на птичьих правах», у него тоже есть таймаут. С помощью AltServer на ПК можно в пару переустанавливать Alt Store, когда срок его сертификата истечет, при этом никакие данные не теряются.