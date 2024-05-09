Что такое AltStore на iOS? Чем он полезен для россиян? Какие в нём риски? Рассказываем от А до Я





О большой и страшной модерации приложений в Apple App Store, пожалуй, слышали все. Это легендарное явление считается одним из столпов безопасности iOS как платформы, что, впрочем, не мешает строгим модераторам периодически пропускать в магазин непотребный софт. И всё же в основном процесс фильтрации контента в App Store вполне оправдывает свою репутацию и делает использование iPhone и iPad максимально беззаботным.



Однако у любой модерации есть и обратная сторона — в магазин периодически не попадают очень даже полезные или нужные для пользователей, но не проходящие по критериям Apple утилиты. Более того, некоторые приложения по тем или иным причинам удаляются из App Store уже после публикации. Для решения этой проблемы в 2019 году разработчик Райли Тестус (фамилия-каламбур) запустил альтернативный магазин iOS-приложений — задолго до того, как это стало мейнстримом (в ЕС).





Что такое AltStore

Чего не будет в AltStore

Какие риски

Угон Apple ID. Команда AltStore заверяет, что после ввода данных аккаунта они отправляются на сервер Apple и сами разработчики их не видят. Мы охотно верим, но прекрасно знаем цену таким обещаниям в современном мире. Так что если рискнете вводить свой основной Apple ID в AltStore, учтите — никто не гарантирует вам его сохранности. Данный риск нивелируется простым и быстрым созданием нового аккаунта специально для AltStore.

Команда AltStore заверяет, что после ввода данных аккаунта они отправляются на сервер Apple и сами разработчики их не видят. Мы охотно верим, но прекрасно знаем цену таким обещаниям в современном мире. Так что если рискнете вводить свой основной Apple ID в AltStore, учтите — никто не гарантирует вам его сохранности. Данный риск нивелируется простым и быстрым созданием нового аккаунта специально для AltStore. Неофициальные приложения. Да, несмотря на красивое оформление магазина, наличие официального сайта и кучу отзывов о сервисе, не стоит забывать: в нем размещены приложения, которые не пропустили модераторы App Store. Почему, за что — вопрос всегда открыт, и этот риск едва ли удастся нивелировать. Если Apple просто увидела в утилите нездоровую для себя конкуренцию — ок, нет проблем. Но быть может модераторы усмотрели в нем подозрительную активность, запросы на неоправданное количество доступов к личным данным и датчикам и так далее. А может быть авторы утилиты даже не пытались отправлять её в App Store, заранее понимая, что её завернут (интересно, почему?). Всё это остается на ваш страх и риск.

Взлом iPhone. Поскольку AltStore работает без джейлбрейка, то и опасаться хакеров едва ли стоит. Максимум, что запросит этот магазин — предоставить права на установку приложений и их подпись вашим же сертификатом. В теории AltStore может воспользоваться вашим доверием, чтобы установить что-то скрытым образом, но не стоит забывать, что магазин работает в рамках «песочницы» для разработчиков iOS — это значит, что базовые нормы безопасности ядра и памяти никто не отменял.

Поскольку AltStore работает без джейлбрейка, то и опасаться хакеров едва ли стоит. Максимум, что запросит этот магазин — предоставить права на установку приложений и их подпись вашим же сертификатом. В теории AltStore может воспользоваться вашим доверием, чтобы установить что-то скрытым образом, но не стоит забывать, что магазин работает в рамках «песочницы» для разработчиков iOS — это значит, что базовые нормы безопасности ядра и памяти никто не отменял. Шпионаж из приложений. Расклад такой: загруженные из AltStore приложения получат ровно те доступы, которые вы собственным пальцем им предоставите. В теории приложение может быть настроено на шпионаж за вами; но ваша ответственность состоит в том, чтобы проанализировать отзывы о приложении, в также сопоставить задачи и функции приложения с запросами, которые оно использует.

Как установить AltStore



Подключите свой iPhone / iPad с помощью кабеля к компьютеру и разблокируйте его

Выберите «Доверять», если устройства ранее не коннектились

Откройте Finder / iTunes, выберите свой девайс и установите галочку «Синхронизация по Wi-Fi»

Перейдите на официальный сайт AltStore и скачайте установочную утилиту для macOS или Windows

Далее установите и запустите AltServer

Найдите значок утилиты в строке меню (или панели задач) своей ОС

Нажмите на него и выберите «Установить AltStore», а потом выберите свой подключенный девайс

Если AltStore запросит Apple ID и пароль, введите их (см. выше)

После того как ПК / Mac оповестит об успешной установке, оставьте устройство подключенным

Откройте на iPhone / iPad «Настройки» → «Основные» → «Профили и управление устройством»

Нажмите «Доверять»

На iOS 16 и новее откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Режим разработчика» и включите тумблер.

Как устанавливать приложения из AltStore

«Доверенные источники» — это разработчики приложений, продукты которых были проверены на безопасность самой командой AltStore.

Как установить IPA через AltStore

Размещаем IPA в приложении «Файлы» на iPhone

Нажимаем на пакет, а потом выбираем «Поделиться»

Жмем на значок AltStore

Ждем, пока утилита установится

В списке My Apps появится ваше приложение, а на хоумскрине — его иконка.

Более того, ходят слухи, что таким же образом можно устанавливать взломанные игры и приложения, загруженные с известных форумов, но мы таких инициатив, разумеется, не поддерживаем. Авторское право нужно чтить.

Минусы

Количество приложений. К сожалению, режим разработчика iOS позволяет установить не более трех «левых» приложений одновременно. Чтобы установить четвертое, придется удалить одно из трех уже установленных. Создатели AltStore постарались максимально сгладить это неудобство: утилита позволяет «сгрузить» приложение, сохранив все его данные, чтобы установить другое, а впоследствии вернуть его обратно без потерь. Эксплойт MacDirtyCow позволяет снять 3-штучный лимит, но только на iOS 14.0-16.1.2, за исключением iOS 16.7.2. Мигрень? Мигрень. А что поделать?

К сожалению, режим разработчика iOS позволяет установить не более трех «левых» приложений одновременно. Чтобы установить четвертое, придется удалить одно из трех уже установленных. Создатели AltStore постарались максимально сгладить это неудобство: утилита позволяет «сгрузить» приложение, сохранив все его данные, чтобы установить другое, а впоследствии вернуть его обратно без потерь. Эксплойт MacDirtyCow позволяет снять 3-штучный лимит, но только на iOS 14.0-16.1.2, за исключением iOS 16.7.2. Мигрень? Мигрень. А что поделать? Таймаут приложений. После установки «левого» приложения оно будет работать в течение 7 дней. По истечению этого срока утилита больше не запустится, и её придется переустанавливать. Разработчики AltStore и здесь подсуетились: магазин будет переподписывать установленные приложения каждую неделю автоматически, и чаще всего это работает без сбоев. Для этого нужен постоянно запущенный AltServer на ПК.

После установки «левого» приложения оно будет работать в течение 7 дней. По истечению этого срока утилита больше не запустится, и её придется переустанавливать. Разработчики AltStore и здесь подсуетились: магазин будет переподписывать установленные приложения каждую неделю автоматически, и чаще всего это работает без сбоев. Для этого нужен постоянно запущенный AltServer на ПК. Таймаут AltStore. Поскольку не только «левые» приложения, но и сам магазин находится на устройстве «на птичьих правах», у него тоже есть таймаут. С помощью AltServer на ПК можно в пару переустанавливать Alt Store, когда срок его сертификата истечет, при этом никакие данные не теряются.

Выводы