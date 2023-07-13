Представлена «Электронная газета» размером с телевизор

Артем
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Фото: Project E-Ink
32-дюймовая панель на электронных чернилах вешается на стену и раз в день обновляет новостную ленту. Выглядит она точь-в-точь, как главная страница газеты, но является скорее декоративным украшением, чем источником информации.

Свою разработку студент Амстердамского университета Александр Клеппинг назвал Project E-Ink. Вертикальный монитор с тонкими белыми рамками крепится на стену и подключается к Wi-Fi. «Электронная газета» загружает бесплатный PDF-файл из указанного новостного источника раз в сутки. Так как большинство изданий предоставляют бесплатно только первые новостные полосы, пролистать остальные страницы не выйдет.
Энтузиаст вдохновлялся идеей Макса Брауна. В 2019 году инженер Google создавал нечто подобное, но Александр Клеппинг доработал идею, добавив возможность выбора сайта, интервал обновления и автоматическую загрузку.

Программное обеспечение для самостоятельной сборки студент выложил в открытый доступ. Однако вскоре желающие заиметь необычный гаджет у себя дома без лишних хлопот завалили разработчика просьбами продать уже готовое устройство. В итоге Александр Клеппинг создал компанию Project E-Ink, которая рассылает газету всем желающим по цене $2500 (~225,5 тысячи рублей). Цвет рамки доступен в двух вариантах — темная или светлая.
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Источник:
Gizmochina
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