Представлена «Электронная газета» размером с телевизор

Фото: Project E-Ink
32-дюймовая панель на электронных чернилах вешается на стену и раз в день обновляет новостную ленту. Выглядит она точь-в-точь, как главная страница газеты, но является скорее декоративным украшением, чем источником информации.
Свою разработку студент Амстердамского университета Александр Клеппинг назвал Project E-Ink. Вертикальный монитор с тонкими белыми рамками крепится на стену и подключается к Wi-Fi. «Электронная газета» загружает бесплатный PDF-файл из указанного новостного источника раз в сутки. Так как большинство изданий предоставляют бесплатно только первые новостные полосы, пролистать остальные страницы не выйдет.
Программное обеспечение для самостоятельной сборки студент выложил в открытый доступ. Однако вскоре желающие заиметь необычный гаджет у себя дома без лишних хлопот завалили разработчика просьбами продать уже готовое устройство. В итоге Александр Клеппинг создал компанию Project E-Ink, которая рассылает газету всем желающим по цене $2500 (~225,5 тысячи рублей). Цвет рамки доступен в двух вариантах — темная или светлая.