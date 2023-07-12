ONYX выпустила E-ink-читалку, с которой не сможет конкурировать ни один смартфон

Олег

ONYX BOOK


Компания ONYX представила новинку — электронную книгу в форм-факторе смартфона. Об этом пишет Trend Hunter.

Согласно источнику, читалка получилась чем-то средним между смартфоном и планшетом. Дело в том, что она выполнена нетипичном для ридеров продолговатом корпусе, как у среднестатистического смартфона; при этом у девайса нет слота для SIM-карт, как у большинства планшетов. В результате получился необычный домашний девайс, который вполне удобно даже взять с собой.

ONYX BOOK Palma eReader имеет 6,13-дюймовый дисплей с 300 ppi, выполненный по технологии «электронных чернил». Соотношение сторон взято из мира смартфонов, но при этом слота для SIM у читалки нет — связь с внешним миром осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth. При этом стоит отметить, что девайс оснащен процессором Qualcomm Snapdragon, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб накопителем.

ONYX

По сути, перед нами полноценный (за исключением SIM) Android-смартфон — с лончером, приложениями и другими «плюшками» этой ОС. Некоторым нетребовательным пользователям, которые любят читать, этот ридер вполне способен заменить домашний планшет. А благодаря крайне приятному для глаз E-ink дисплею с ним вряд ли смогут конкурировать другие смартфоны с IPS и тем более OLED.

Встроенное ПО от ONYX отвечает за динамическое изменение частоты кадров на дисплее, чтобы качество контента не хромало. Читалка продается за $250 по предзаказу. 

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Источник:
Trend Hunter
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Комментарии

tellurian
+4866
tellurian
Побольше фото прошу добавить
2 часа назад в 11:33
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