Представлена Evo One — флагманская колонка для ретро-эстетов

Артем
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В ореховом корпусе смешались старинный дизайн и передовые технологии.

Британский бренд Cambridge Audio выпустил свою беспроводную колонку Evo One. К ее созданию приложил руку Гед Мартин, многократный призер дизайнерской премии Red Dot Design Award. Благодаря ему, колонка обрела свои строгие и лаконичные очертания. 

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Корпус премиального гаджета выполнен из настоящего орехового дерева и обтянут по периметру черной сетчатой тканью. 14 динамиков распределили на каждую из четырех граней короба. Из них: четыре дюймовых твитера с куполом из шелка и 2,25-дюймовых алюминиевых диффузоров для средних частот, а также шесть 2,75-дюймовых низкочастотников. Такая связка выдает 700 Вт объемного пространственного звука. 

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Ретро-стиль разбавляет 6,8-дюймовый дисплей на передней грани. В нем отображается информация о треках, обложки альбомов и настройки системы. Стиль интерфейса можно регулировать на свой вкус. 

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Evo One оснащен передовой цифровой обработкой сигнала. По умолчанию колонка уже настроена на ровное и кристальное звучание, но любители подстроить акустику под себя могут повозиться с семиполосным эквалайзером. 

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Устройство синхронизируется с самыми популярными стриминговыми сервисами и может транслировать аудио без потерь через Bluetooth, AirPlay 2 и Google Cast. Если считаете, что беспроводная передача треков влияет на их качество, никто не мешает подцепиться по проводу или даже подключить виниловый проигрыватель. К слову, для таких изысков производители встроили фонокорректор, поэтому дополнительные усилители не потребуются.

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Cambridge Audio Evo One уже доступен на веб-сайте бренда и в некоторых розничных магазинах по цене $1500 (~132 тыс руб).
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Источник:
Cambridge Audio
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