Обновленная iPadOS представлена на презентации Apple WWDC 2021.
Главные нововведения:
- Виджеты теперь можно разместить на домашнем экране.
- Обновлена многозадачность. По словам Apple, она стала удобнее и функциональнее. Добавлены жесты в режиме Split View, позволяющие лучше управлять отображением нескольких приложений на экране одновременно.
- Добавлена панель приложений — в режиме Split View на нем располагаются все открытое программное обеспечение.
- Добавлены короткие заметки Quick Note. Они открываются быстрее, чем стандартное приложение заметок.
- Обновлена конфиденциальность. В приложении Почта добавлена защита конфиденциальности. Она скрывает ваш IP и не позволяет отправителю смотреть, когда вы открыли письмо. Конфиденциальность также скрывается в Safari.
- Siri в iOS 15 теперь работает без интернета и распознает запросы прямо на устройстве.
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Для чего тогда ставили чип М1 в планшет?
Air 2, например.