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Обновленная iPadOS представлена на презентации Apple WWDC 2021. 



Главные нововведения: 

  • Виджеты теперь можно разместить на домашнем экране. 
  • Обновлена многозадачность. По словам Apple, она стала удобнее и функциональнее. Добавлены жесты в режиме Split View, позволяющие лучше управлять отображением нескольких приложений на экране одновременно. 
  • Добавлена панель приложений — в режиме Split View на нем располагаются все открытое программное обеспечение. 
  • Добавлены короткие заметки Quick Note. Они открываются быстрее, чем стандартное приложение заметок.
  • Обновлена конфиденциальность. В приложении Почта добавлена защита конфиденциальности. Она скрывает ваш IP и не позволяет отправителю смотреть, когда вы открыли письмо. Конфиденциальность также скрывается в Safari. 
  • Siri в iOS 15 теперь работает без интернета и распознает запросы прямо на устройстве. 


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