мышь

Представлена необычная мышь-оригами весом в 40 грамм

Артем
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Оригинальная беспроводная мышка может складываться и помещаться в обычную папку для бумаг.

Своё изобретение гонконгский дизайнер Хорас Лам представил на платформе Kickstarter. Манипулятор получил название Air.0. Главной особенностью является возможность складывать мышь, которая в разложенном состоянии имеет плоскую форму и легко собирается принимая форму ладони, фиксируясь магнитиком.

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Устройство весит 40 г, а её толщина в разложенном состоянии составляет 4,5 мм, с небольшим утолщением 10 мм в области датчика. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 500 мАч напряжением 3,7 В. По заверениям разработчика этого хватит на три месяца работы от одного заряда.

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Air.0. совместима с устройствами Apple, Android и Windows с поддержкой Bluetooth и не требует специального USB-ресивера.

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Корпус мышки-оригами выполнен из кожзаменителя, ластиковые ножки позволяют скользить по большинству поверхностей. Скорость работы оптического сенсора — 762 мм/с. Левая и правая клавиши манипулятора — механические. Вместо колечика — сенсор. На выбор доступно 12 разных расцветок.


Цена на время сбора средств составляет 49 долларов или около 3 тысяч рублей. В розницу устройство пойдёт по цене 69 долларов или чуть больше 4 тысяч рублей.
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Источник:
New Atlas
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