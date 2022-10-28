Представлена необычная мышь-оригами весом в 40 грамм

Оригинальная беспроводная мышка может складываться и помещаться в обычную папку для бумаг.Своё изобретение гонконгский дизайнер Хорас Лам представил на платформе Kickstarter. Манипулятор получил название Air.0. Главной особенностью является возможность складывать мышь, которая в разложенном состоянии имеет плоскую форму и легко собирается принимая форму ладони, фиксируясь магнитиком.Устройство весит 40 г, а её толщина в разложенном состоянии составляет 4,5 мм, с небольшим утолщением 10 мм в области датчика. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 500 мАч напряжением 3,7 В. По заверениям разработчика этого хватит на три месяца работы от одного заряда.Air.0. совместима с устройствами Apple, Android и Windows с поддержкой Bluetooth и не требует специального USB-ресивера.Корпус мышки-оригами выполнен из кожзаменителя, ластиковые ножки позволяют скользить по большинству поверхностей. Скорость работы оптического сенсора — 762 мм/с. Левая и правая клавиши манипулятора — механические. Вместо колечика — сенсор. На выбор доступно 12 разных расцветок.Цена на время сбора средств составляет 49 долларов или около 3 тысяч рублей. В розницу устройство пойдёт по цене 69 долларов или чуть больше 4 тысяч рублей.