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100-ваттный кабель с USB Type-C отдают на AliExpress за 137 рублей
Александр Кузнецов —
Мы нашли на AliExpress крутой USB-кабель — он обеспечивает зарядку устройств с мощностью до 100 Вт. Конечно, можно и меньше, но запас будет не лишним.
Кабель не ноунеймовый, он выпущен компанией Essager, которая хорошо зарекомендовала себя в качестве производителя аксессуаров для смартфонов и прочей электроники. На выбор кабели разных размеров — 0,5, 1, 2 и 3 метра по ценам от 137 до 343 рублей. Там же можно купить 60-ваттный кабель, он стоит ещё дешевле — от 95 до 302 рублей.
Чтобы заряжать смартфон, планшет, ноутбук или другое устройство с заявленной мощностью, недостаточно купить этот кабель. Необходимо ещё, чтобы ваше зарядное устройство выдавало такую мощность, а заряжаемый гаджет поддерживал столь высокомощную зарядку.
Имейте в виду, что этот кабель обладает разъёмами USB Type-C с обеих сторон, то есть вам потребуется источник питания с таким же разъёмом (а не с широким USB Type-A). Также стоит учитывать, что при использовании переходников мощность зарядки снизится и вы не получите заявленных 100 или 60 Вт.
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