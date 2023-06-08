Представлена новая модель Lada Vesta за 2 млн рублей

АвтоВАЗ рассказал о новой модели готовящегося к выпуску автомобиля. Она будет называться Lada Vesta Aura, а её розничная цена составит приблизительно 25 тысяч долларов (около 2 млн рублей).Lada Vesta Aura была показана на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В сравнении с моделью Lada Vesta NG, машина получила увеличенное на 25 см пространство для пассажиров на задних сидениях, новую расцветку салона и улучшенную аудиосистему. Новинку успел оценить премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, который сейчас находится в Сочи, она ему понравилась. Других подробностей пока нет.Полноценная презентация Lada Vesta Aura состоится 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же будут раскрыты все характеристики, возможности, особенности и опции этого автомобиля. 9 июля стартуют продажи модели Lada Vesta NG, она будет стоить от 1,2 до 1,7 млн в зависимости от комплектации.