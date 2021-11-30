





«Открытая мобильная платформа» анонсировала крупное обновление операционной системы «Аврора». Эта ОС обновилась до версии 4.0 и получила около сорока серьёзных улучшений, а общее количество внесённых изменений исчисляется тремя сотнями.Приложения в «Авроре» теперь работают изолированно друг от друга и получают гранулярные разрешения доступа к ресурсам устройства (камере, микрофону, геолокации, сети и т. п.) Контроль целостности системных данных осуществляется как при запуске смартфона или планшета, так и во время работы устройства. Сертификаты приложений хранятся в доверенной области накопителя, а установочные файлы и пакеты должны быть подписаны ключами разработчика и эксплуатирующей организации. «Аврора» шифрует все пользовательские данные в накопителе устройства. Кроме того, теперь можно создать до шести учётных записей, помимо администратора, и у всех будут собственные настройки и установленные приложения.Шрифт и элементы интерфейса операционной системы автоматически адаптируются под размер экрана. Корпоративные заказчики устройств на базе «Авроры» могут заказать брендирование оболочки, в том числе с использованием нового инструмента кастомизации, благодаря которому можно очень гибко настраивать интерфейс. Уведомления стали более подробными и богатыми, помимо текста они могут содержать иконки, изображения и кнопки ответа. На клавиатуре появился предикативный ввод, автокоррекция слов, автоматическое пополнение словаря и настройка тем оформления. Набор встроенных приложений был обновлён. Например, браузер теперь основан на движке Gecko версии 60, благодаря чему стал совместим со всеми современными сайтами.IT-администраторы могут управлять всеми зарегистрированными в организации устройствами на базе «Авроры» и Android с помощью программы «Аврора Центр» версии 3.0. Приложения можно с лёгкостью переносить с Android на «Аврору» и наоборот.Релиз новой версии «Авроры» запланирован на начало 2022 года. Сейчас она проходит сертифицирование в ФСБ.