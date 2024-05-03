Представлена стильная коллекция аксессуаров по «Звездным Войнам». Куда нести деньги?

Лимитированное издание посвящено фильму «Звездные Войны: Скрытая угроза». В этом году первому эпизоду саги исполняется 25 лет.
Производитель мобильных аксессуаров CASETiFY призывает встать на «Темную сторону Силы» и тем самым отметить день рождение культовой саги «Звездные Войны». Основной темой коллекции стали Ситхи. Во главе с Дартом Вейдером, они украсили чехлы для смартфонов и зарядных кейсов для наушников, а также ремешки умных часов. Однако две модели получили особое внимание дизайнеров.
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Одна из накладок сделана из алюминия с гравировкой Звезды Смерти — знаменитой орбитальной станции из фильма. Вторая выполнена из кожи с объемным портретом Дарта Вейдера.