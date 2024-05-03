Представлена стильная коллекция аксессуаров по «Звездным Войнам». Куда нести деньги?

Артем
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Лимитированное издание посвящено фильму «Звездные Войны: Скрытая угроза». В этом году первому эпизоду саги исполняется 25 лет.

Производитель мобильных аксессуаров CASETiFY призывает встать на «Темную сторону Силы» и тем самым отметить день рождение культовой саги «Звездные Войны». Основной темой коллекции стали Ситхи. Во главе с Дартом Вейдером, они украсили чехлы для смартфонов и зарядных кейсов для наушников, а также ремешки умных часов. Однако две модели получили особое внимание дизайнеров. 

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Одна из накладок сделана из алюминия с гравировкой Звезды Смерти — знаменитой орбитальной станции из фильма. Вторая выполнена из кожи с объемным портретом Дарта Вейдера. 
Помимо чехлов для смартфонов, в коллекцию входят аксессуары для iPhone, Samsung, Google Pixel, AirPods, AirPods Pro, Apple Watch и iPad, а также собственная линейка гаджетов Snappy среди которых есть зарядные устройства MagSafe, внешние аккумуляторы и магнитные подставки.
Коллекция Star Wars x CASETiFY уже доступна в интернет-магазине бренда.
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Источник:
Hyperbeast
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Комментарии

+97
просто дед
50 баксов за ремешок, да ну нафиг 😱
2 часа назад в 20:37
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+931
Ufoer просто дед
Лучше бы уж какой-нить прикольный циферблат замутили, раз у них такая любовь с диснеем.
час назад в 21:45
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