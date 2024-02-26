Infinix показал смартфон с экраном, который не потребляет энергию

Бренд Infinix показал на выставке MWC прототип смартфона, который обладает двумя большими экранами — полноценный на лицевой стороне и вспомогательный на задней крышке. Ранее тот же концепт был представлен на CES. Примерно такие же устройства несколько лет назад выпускала компания Yota Devices; её YotaPhone пережил несколько итераций, но в итоге потребители потеряли к нему интерес, и производитель обанкротился и закрылся в 2019 году.
В смартфоне Infinix используется экран E-Ink Prism, созданный по технологии электронных чернил E-Color Shift. Это собственная разработка бренда, и вот как её описывают инженеры:
«При подаче различных напряжений электрическое поле внутри микроструктуры изменяется, заставляя соответствующие цветные частицы двигаться и отображать нужные цвета. Этот инновационный подход позволяет корпусу телефона менять „кожу“ по своему усмотрению, поддерживая работу дисплея без потребления энергии».
Получается, что вспомогательный экран у этого смартфона довольно бесполезный, поскольку на него нельзя вывести приложения или какую-нибудь текстовую информацию, он просто переливается разными цветами. Но даже так он выглядит эффектно, а что лучше всего — он не потребляет энергию от аккумулятора, а потому не уменьшает время автономной работы смартфона. Не исключено, что Infinix продолжит разработки в этом направлении и создаст экран, который не требует питания, но показывает что-нибудь полезное.
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