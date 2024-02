Новинки Tecno на MWC 2024: робособака, AR-гарнитура и игровой смартфон

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

На выставке MWC 2024 бренд Tecno представил новые продукты и технологии, среди которых новый смартфон POVA 6 Pro 5G, роботизированная собака Dynamic 1 и Pocket Go — очки дополненной реальности, совместимые с портативной игровой консолью на Windows.Tecno POVA 6 Pro 5G выделяется мощным процессором MediaTek Dimensity 6080, сверхъемким аккумулятором 6000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт, а также большим объемом встроенной и оперативной памяти 256 Гб + 12 Гб с возможностью расширения до 24 Гб. Несмотря на аккумулятор повышенной энергоемкости, толщина смартфона составляет 7,88 мм, а вес 195 г, что делает его одним из самых тонких и компактных устройств в своем сегменте.Батареи 6000 мАч хватит на 11 часов игр, 14 часов видеотрансляций или 31 час звонков. Когда заряд падает до 1%, оптимизация заряда позволит еще 20 минут использовать устройство для звонков. POVA 6 Pro 5G рассчитан на полтора дня работы на одном заряде и способен сохранить не менее 80% емкости аккумулятора спустя 5 лет использования.Емкую батарею дополняет зарядка мощностью 70 Вт, которая позволяет зарядить устройство с нуля до 50% всего за 20 минут и до 100% за 50 минут. Ёмкость аккумулятора POVA 6 Pro 5G позволяет делиться энергией с другими устройствами. Функция обратной зарядки мощностью 10 Вт с помощью кабеля помогает зарядить беспроводные наушники, смарт-часы, браслеты и иные гаджеты, в том числе другие смартфоны.Большой объем внутренней памяти 256 Гб и оперативная память 12 Гб с возможностью расширения до 24 Гб с технологией Memory Fusion обеспечит быструю и плавную работу смартфона. Кроме того, смартфон поддерживает увеличение накопителя еще на 1 Тб благодаря слоту для карты памяти microSD.Смартфон также отличается следующими характеристиками:— Процессор MediaTek Dimensity 6080— 6.8" AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц— Основная камерая 108 Мп— Фронтальная камера 32 Мп с тремя температурными режимами вспышки— Стереодинамики с поддержкой объемного звука Dolby Atmos и Hi-Res Audio— Линейный Z-осевой вибромотор и жёсткий гироскоп— Система жидкостного охлаждения площадью 27342 мм²— Функцией разблокировки по лицу и встроенным в экран отпечатком пальца— Инфракрасным портом для управления устройствами с пультомВ ближайшее время POVA 6 Pro 5G будет доступен в России.Робособака Tecno расширяет возможности взаимодействия человека и машины.Благодаря крутящему моменту 45 Н⋅м/кг и сложной системе охлаждения коленных суставов Dynamic 1 способен подниматься по лестнице, подавать лапу и выполнять другие команды. Четыре AI-микрофона помогают робособаке распознавать голос и делают взаимодействие с хозяином удобнее. Ей также можно управлять с помощью приложения в смартфоне и ДУ-пульта.Робот оснащен технологией AI HyperSense Fusion, которая отвечает за плавность и естественность движений. Камера Intel RealSense D430, инфракрасные и оптические датчики помогают Dynamic 1 ориентироваться в пространстве, а 8-ядерный процессор ARM позволяет быстро вставать на лапы после падений и развивать скорость до 3,7 м/с.За скорость работы и производительность также отвечают 64 Гб встроенной памяти, технология Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и подсветка. Робот оснащен энергоемким аккумулятором 15 000 мАч, который обеспечивает до 90 минут автономной работы, а модульная конструкция помогает быстро менять батареи для беспрерывного использования Dynamic 1.Pocket Go ー очки дополненной реальности, совместимые с портативной игровой консолью на операционной системе Windows. Они оснащены Micro-OLED экраном диагональю 0,71 дюйма, который имитирует 215-дюймовый телевизор на расстоянии 6 метров. В гарнитуре также присутствует шестиосевой гироскоп и акустические технологии N’BASS. AI-алгоритмы отслеживают движения головы и вибрации для полного погружения в игровой процесс. Pocket Vision также оснащена настраиваемыми диоптриями до 600° для регулировки изображения в зависимости от остроты зрения пользователя.Помимо этого портативное игровое устройство на 30% легче и на 50% меньше по сравнению с другими игровыми консолями Windows. Это первый подобный гаджет, который обеспечивает высокие показатели FPS в играх класса ААА. Здесь установлен 8-ядерный 16-потоковый процессор с турбочастотой 5,1 ГГц, а сменный аккумулятор 50 Вт⋅ч обеспечивает непрерывный игровой процесс. Pocket Go дополнен системой Tecno Smart Box, с помощью которой можно управлять не только игровым процессом, но и другими умными устройствами экосистемы.