Samsung

Представлены беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro

Георгий
Samsung Galaxy Buds2 Pro

Наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro получили обновленный дизайн и поддержку 24-битного звучания Hi-Fi.

Высокое качество звучания, по словам производителя, обеспечивает новый кодек Samsung (SSC HiFi) и двухполосные динамики. В компании поработали над эргономикой и сделали наушники на 15% меньше.

Система активного шумоподавления на месте. Наушники вписываются в экосистему Galaxy и умеют автоматически переключаться между устройствами Samsung. Сервис SmartThings Find позволяет найти Galaxy Buds2 Pro в случае потери.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Технические характеристики

  • Размеры и вес (наушник): 19,9 х 21,6 х 18,7 мм, 5,5 г
  • Размеры и вес (футляр): 50,1 х 50,2 х 27,7 мм, 43,4 г
  • Для работы нового кодека Samsung требуется устройство Galaxy с оболочкой OneUI 4.0 или выше
  • Шумодав: система из 2 внешних и 1 одного внутреннего микрофонов
  • Аккумулятор (наушник): 61 мАч
  • Аккумулятор (футляр): 500 мАч
  • Автономность: до 5 часов и до 18 часов с кейсом с шумодавом; до 8 часов и до 29 часов с кейсом без шумодава
  • Bluetooth: 5.3
  • Датчики: акселерометр, гироскоп, сенсор приближения и блок распознавания голоса
  • Защита: IPX7
В Samsung также отметили, что более 90% новых наушников изготовлено из переработанных материалов. Galaxy Buds2 Pro поступят в продажу 26 августа, а их стоимость составит 230 долларов. Они будут доступны в трех новых расцветках — Graphite, White и Bora Purple.


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