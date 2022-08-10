Представлены беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro

Технические характеристики

Размеры и вес (наушник) : 19,9 х 21,6 х 18,7 мм, 5,5 г

: 19,9 х 21,6 х 18,7 мм, 5,5 г Размеры и вес (футляр) : 50,1 х 50,2 х 27,7 мм, 43,4 г

: 50,1 х 50,2 х 27,7 мм, 43,4 г Для работы нового кодека Samsung требуется устройство Galaxy с оболочкой OneUI 4.0 или выше

Шумодав : система из 2 внешних и 1 одного внутреннего микрофонов

: система из 2 внешних и 1 одного внутреннего микрофонов Аккумулятор (наушник) : 61 мАч

: 61 мАч Аккумулятор (футляр) : 500 мАч

: 500 мАч Автономность : до 5 часов и до 18 часов с кейсом с шумодавом; до 8 часов и до 29 часов с кейсом без шумодава

: до 5 часов и до 18 часов с кейсом с шумодавом; до 8 часов и до 29 часов с кейсом без шумодава Bluetooth : 5.3

: 5.3 Датчики : акселерометр, гироскоп, сенсор приближения и блок распознавания голоса

: акселерометр, гироскоп, сенсор приближения и блок распознавания голоса Защита: IPX7

Наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro получили обновленный дизайн и поддержку 24-битного звучания Hi-Fi.Высокое качество звучания, по словам производителя, обеспечивает новый кодек Samsung (SSC HiFi) и двухполосные динамики. В компании поработали над эргономикой и сделали наушники на 15% меньше.Система активного шумоподавления на месте. Наушники вписываются в экосистему Galaxy и умеют автоматически переключаться между устройствами Samsung. Сервис SmartThings Find позволяет найти Galaxy Buds2 Pro в случае потери.В Samsung также отметили, что более 90% новых наушников изготовлено из переработанных материалов. Galaxy Buds2 Pro поступят в продажу 26 августа, а их стоимость составит 230 долларов. Они будут доступны в трех новых расцветках — Graphite, White и Bora Purple.