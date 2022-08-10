Представлены беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro

Наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro получили обновленный дизайн и поддержку 24-битного звучания Hi-Fi.
Высокое качество звучания, по словам производителя, обеспечивает новый кодек Samsung (SSC HiFi) и двухполосные динамики. В компании поработали над эргономикой и сделали наушники на 15% меньше.
Система активного шумоподавления на месте. Наушники вписываются в экосистему Galaxy и умеют автоматически переключаться между устройствами Samsung. Сервис SmartThings Find позволяет найти Galaxy Buds2 Pro в случае потери.
Технические характеристики
- Размеры и вес (наушник): 19,9 х 21,6 х 18,7 мм, 5,5 г
- Размеры и вес (футляр): 50,1 х 50,2 х 27,7 мм, 43,4 г
- Для работы нового кодека Samsung требуется устройство Galaxy с оболочкой OneUI 4.0 или выше
- Шумодав: система из 2 внешних и 1 одного внутреннего микрофонов
- Аккумулятор (наушник): 61 мАч
- Аккумулятор (футляр): 500 мАч
- Автономность: до 5 часов и до 18 часов с кейсом с шумодавом; до 8 часов и до 29 часов с кейсом без шумодава
- Bluetooth: 5.3
- Датчики: акселерометр, гироскоп, сенсор приближения и блок распознавания голоса
- Защита: IPX7