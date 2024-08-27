Представлены бюджетные TWS-наушники Sony WF-C510. Стоят всего $60

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Компания Sony анонсировала новые беспроводные наушники WF-C510, которые превосходят предшественников за счёт изоляции голоса, увеличенного времени автономной работы и сниженной на $30 цены.Наушники выпускаются в четырёх цветах — чёрном, синем, белом и жёлтом. Sony заявляет, что WF-C510 оснащены улучшенным режимом прозрачности. Вдобавок они стали на 20% меньше и на 15% легче WF-C500. Увы, активного шумодава в этой модели нет.Sony позиционирует новинку как «самые маленькие наушники закрытого типа, которые она когда-либо производила». Без подзарядки они могут выдать до 11 часов непрерывного воспроизведения, а с футляром эта цифра увеличивается вдвое.Среди прочих особенностей — влагозащиту IPX4, одновременное подключение к двум устройствам, а также поддержка Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.Sony WF-C510 поступят в продажу с 9 сентября по цене $60.