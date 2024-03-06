PlayStation слила консольный эксклюзив «Призрак Цусимы» на ПК

Фархад
PS

Компания Sony объявила о портировании ещё одной популярной игры с консолей PlayStation на ПК. «Призрак Цусимы» выйдет в режиссёрской версии со дополнением Iki Island и кооперативным многопользовательским режимом Legends.

За адаптацию игры отвечает студия Nixxes совместно с разработчиками из Sucker Punch. Помимо поддержки геймпада DualSense, игроки получат ту же тактильную отдачу и поддержку адаптивных триггеров, что и на PlayStation 5. Кроме того, Nixxes полностью оптимизировала игру под сверхширокие мониторы (21:9 и 32:9), а также для соотношения сторон 48:9 для установки с тремя мониторами. Также в игру добавили поддержку технологий масштабирования NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS.



Приобрести Ghost of Tsushima можно будет в Steam и Epic Games Store с 16 мая.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

Mers
+4961
Mers
Мне душная показалась, так и не прошел. Единственное, что понравилось, это заруба в стойке, с быстрым взмахом меча… Как в фильме прям. Эффектно выглядит.
16 минут назад
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