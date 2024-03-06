PlayStation слила консольный эксклюзив «Призрак Цусимы» на ПК
Фархад Усманов —
Компания Sony объявила о портировании ещё одной популярной игры с консолей PlayStation на ПК. «Призрак Цусимы» выйдет в режиссёрской версии со дополнением Iki Island и кооперативным многопользовательским режимом Legends.
За адаптацию игры отвечает студия Nixxes совместно с разработчиками из Sucker Punch. Помимо поддержки геймпада DualSense, игроки получат ту же тактильную отдачу и поддержку адаптивных триггеров, что и на PlayStation 5. Кроме того, Nixxes полностью оптимизировала игру под сверхширокие мониторы (21:9 и 32:9), а также для соотношения сторон 48:9 для установки с тремя мониторами. Также в игру добавили поддержку технологий масштабирования NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS.
Приобрести Ghost of Tsushima можно будет в Steam и Epic Games Store с 16 мая.
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