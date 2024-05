Sony проведёт презентацию PlayStation State of Play 31 мая

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Японская контора Sony решила опередить Xbox внезапной презентацией PlayStation State of Play, которая пройдёт в ночь с 30 на 31 мая. Трансляция стартует на YouTube и Twitch в 01:00 по московскому времени.Ожидается, что в ходе получасовой презентации Sony раскроет подробности о 14 играх, которые выйдут на PS5 и PS VR2. Ждём дату выхода новой игры от Insomniac — Wolverine, ремейк Silent Hill 2 от Konami и анонс долгожданного сиквела Ghost of Tsushima.Отметим, что у Sony есть куча студий, работающих над неанонсированными проектами, включая Housemarque, Bluepoint, Santa Monica Studio, Bend, Media Molecule и, конечно же, Naughty Dog.Также есть небольшая вероятность показа первых тизеров будущей консоли PlayStation 5 Pro. Из плохих новостей — Call of Duty: Black Ops 6 вряд ли появится в PS Plus в год релиза.