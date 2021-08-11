



























































Galaxy Z Fold3 5G поступит в продажу в черном и зеленом цветах по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ.

Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах по рекомендованной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ.







Компания Samsung Electronics представила новые устройства с гибкими экранами — Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G. В третьем поколении складных смартфонов реализованы ожидания пользователей, а также ряд технических улучшений и оптимизации интерфейса.При создании нового поколения смартфонов Galaxy Z особое внимание уделялось защите устройств от повреждений. Впервые смартфоны Z Fold3 и Z Flip3 поддерживают влагозащиту по стандарту IPX8, чтобы устройства можно было применять в различных погодных условиях. Оба устройства оснащены рамкой из армированного алюминия, а также стеклом Corning Gorilla Victus для защиты от царапин и других повреждений. Кроме того, Z Fold3 и Z Flip3 получили новую защитную пленку и улучшенную структуру стекла основного экрана, на 80% более износостойкую, чем в предыдущих моделях.Шарнир специальной конструкции по-прежнему позволяет смартфону оставаться раскрытым под различными углами, а благодаря усовершенствованной технологии, волокна системы очистки стали короче, защищая смартфон от попадания пыли и других мелких частиц внутрь шарнира, и при этом обеспечивая износостойкость и быстрое переключение между внешним и основным экраном.Z Fold3 и Z Flip3 также прошли испытания, подтвержденные Bureau Veritas и доказывающие способность выдержать 200 000 складываний на протяжении 5 лет стандартного использования. Кроме того, смартфоны оснащены новейшим производительным процессором, созданным по 5-нанометровой технологии.Новая Eco-технология, применяемая в дисплее Galaxy Z Fold3, обеспечивает на 29% более высокую яркость при меньшем потреблении энергии. Плавная прокрутка страницы и быстрое взаимодействие с устройством стали возможны благодаря. частоте обновления 120 Гц, которая теперь доступна как на главном, так и на внешнем экранах.Впервые в серии Galaxy Z Samsung представляет возможности S Pen, знакомые поклонникам серии Note. Пользователи могут воспользоваться оптимизированными функциями электронного пера S Pen на основном экране Z Fold3. Сохранять заметки на главном дисплее Z Fold3 стало проще, можно делать записи во время видеозвонков или проверять список дел во время чтения электронных писем. С помощью S Pen можно развивать творческий потенциал. S Pen для Z Fold3 поставляется в двух вариантах: S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Обе версии оснащены специально спроектированным выдвижным наконечником Pro Tip с технологией ограничения силы нажатия для защиты основного экрана Z Fold3 от повреждений.Пользователи, для которых важна продуктивность, также оценят функции Flex-режима Z Fold3, позволяющие присоединиться к видеоконференции на верхней части экрана и одновременно делать заметки внизу дисплея. С обновленным Multi-Active Window Z Fold3 можно с легкостью продумывать планы на вечер, проверяя календарь — все это на большом экране устройства. Теперь на Z Fold3 можно создавать ярлык и открывать приложения позже, благодаря улучшенной функции App Pair. Новая панель задач позволяет быстро переключаться между приложениями без возврата на главный экран.Z Flip3 выпущен в различных цветах, включая серый, розовый и белый. Обновленный внешний экран теперь в четыре раза больше и облегчает просмотр уведомлений и сообщений без необходимости раскрытия основного экрана. Можно сверяться с графиком, проверять погоду и отслеживать количество шагов с новыми виджетами, доступными на внешнем экране, а также подбирать обои дисплея с помощью Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic для сочетания с цветом корпуса.Функции камеры и режим Flex позволяют делать селфи без помощи рук или снять фото и видео на Z Flip3 в сложенном состоянии, дважды нажав на кнопку включения. Прокрутка и обмен контентом стали более плавными, благодаря новой адаптивной частоте обновления экрана до 120 Гц.Z Flip3 обладает модернизированным стереодинамикам с поддержкой Dolby Atmos. Панель режима Flex позволяет располагать приложения в ландшафтном или портетном режиме. Когда устройство частично сложено, панель режима Flex предоставляет новые способы взаимодействия с Z Flip3, перемещая видео в верхнюю половину экрана, а иконки регулировки яркости и громкости — в нижнюю.С серией Galaxy Z можно использовать приложения, которые раскрывают потенциал гибкого экрана. Samsung расширяет партнерские отношения с такими компаниями, такими как Google и Microsoft, чтобы пользователи могли запускать приложения, адаптированные к их потребностям. Теперь можно выполнять задачи на платформе Microsoft Teams прямо со смартфона, используя режим Flex на устройствах Galaxy Z для проведения онлайн-встреч. Для достижения высокой продуктивности на смартфонах Galaxy Z доступен двухпанельный режим Outlook, одновременно открывающий список писем и окно предпросмотра, как на ПК.В Samsung переосмыслили то, как разработчики приложений могут создавать приложения. Компания поддерживает Remote Test Lab (RTL), позволяя создателям устанавливать и тестировать свои разработки в режиме реального времени.Для желающих стать обладателем новых смартфонов в числе первых с 17:00 часов 11 августа на сайте и в официальных магазинах бренда, а также у партнеров будет открыт предзаказ. При предварительном заказе Galaxy Fold3 можно получить в подарок чехол с S Pen и сертификат Samsung Care+ сроком на 1 год.При предзаказе Galaxy Z Flip3 5G в подарок идет сертификат Samsung Care+ на 1 год. На сайте Samsung.com будут доступны эксклюзивные цвета — серый, розовый и белый.Начиная с 11 августа программа Samsung Upgrade предоставляет возможность приобретения новых смартфонов с выгодой 40% и заменой на новое устройство через год. Ежемесячный платеж за использование Galaxy Fold3 составит от 7 990 рублей, а за Galaxy Flip3 от 4 500 рублей.Впервые участникам Samsung Upgrade будет доступна опция тест-драйва: она позволяет протестировать складной форм-фактор устройств и в течение первых трех месяцев бесплатно обменять их на другой флагман Galaxy (S21, Note20, S20FE). Можно воспользоваться услугой трейд-ин: сдать свое старое устройство и получить скидку на новинки.