Представлены Huawei Watch Buds — первые смарт-часы с TWS-наушниками под экраном

Компания Huawei официально представила уникальные смарт-часы Watch Buds с отсеком под TWS-наушники, спрятанным прямо под дисплеем.Новые смарт-часы получили магнитную крышку Flip Cover и специальный прецизионный шарнир, который позволяет поднимать дисплей одним пальцем.Huawei Watch Buds оснащены 1,47-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 пикселей и изогнутым 3D-стеклом, корпусом из нержавеющей стали и физической кнопкой, встроенной в колёсико.Часы напичканы всеми основными датчиками для отслеживания различных показателей здоровья — в них есть пульсометр, пульсоксиметр (SpO2) и датчик ЭКГ. Кроме того, девайс работает на HarmonyOS 3 и поддерживает более 80 режимов тренировок.Под экраном расположены TWS-наушники с активным шумоподавлением и режимом прозрачности. Сами наушники защищены от влаги по стандарту IP54, но Huawei предупреждает, что вода не должна попадать в отсек для гарнитуры.Huawei Watch Buds могут проработать до 3 дней без подзарядки, благодаря аккумулятору ёмкостью 410 мАч, а наушники могут воспроизводить музыку до 4 часов с включённым активным шумодавом.Пока гаджет доступен только в Китае и только в одном размере 47 мм по цене $429.