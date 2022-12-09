Huawei Watch Buds Смарт-часы

Представлены Huawei Watch Buds — первые смарт-часы с TWS-наушниками под экраном

Фархад

HUAWEI Watch Buds

Компания Huawei официально представила уникальные смарт-часы Watch Buds с отсеком под TWS-наушники, спрятанным прямо под дисплеем.

Новые смарт-часы получили магнитную крышку Flip Cover и специальный прецизионный шарнир, который позволяет поднимать дисплей одним пальцем.

Huawei Watch Buds оснащены 1,47-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 пикселей и изогнутым 3D-стеклом, корпусом из нержавеющей стали и физической кнопкой, встроенной в колёсико.

Huawei Watch Buds

Часы напичканы всеми основными датчиками для отслеживания различных показателей здоровья — в них есть пульсометр, пульсоксиметр (SpO2) и датчик ЭКГ. Кроме того, девайс работает на HarmonyOS 3 и поддерживает более 80 режимов тренировок.

Под экраном расположены TWS-наушники с активным шумоподавлением и режимом прозрачности. Сами наушники защищены от влаги по стандарту IP54, но Huawei предупреждает, что вода не должна попадать в отсек для гарнитуры.

Huawei Watch Buds могут проработать до 3 дней без подзарядки, благодаря  аккумулятору ёмкостью 410 мАч, а наушники могут воспроизводить музыку до 4 часов с включённым активным шумодавом.

Huawei Watch Buds

Пока гаджет доступен только в Китае и только в одном размере 47 мм по цене $429.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+83
unfailingsky
Вооооу…вот это круто!
8 минут назад
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