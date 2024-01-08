Вышел OPPO Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с двумя перископами, который порвет iPhone и Galaxy

Фото: OPPO
В ходе выставки CES 2024 компания OPPO представила свой суперфлагман Find X7 Ultra, который претендует на звание лучшего камерофона и главного «убийцу» флагманов iPhone и Samsung Galaxy. О нем написали в Gizmochina.
Внешне новинка напоминает более дешевую модель Find X7: круглый модуль камер сзади, кнопка питания на правой стороне и логотип Hasselblad. Смартфон оснащен трехпозиционным переключателем режима уведомлений и вышел в трех цветах: Ocean Blue, Sepia Brown и Tailored Black. Все они отделаны натуральной кожей.
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Фото: OPPO
Главной фишкой новинки стали камеры. Find X7 Ultra впервые на рынке оснастили сразу двумя перископическими модулями и выделенным процессором для обработки снимков HyperTone. Всего в смартфоне 4 камеры по 50 Мп каждая, и всё это на базе дюймового сенсора Sony LYT-900. Перископы обеспечивают оптический 6х-зум и фокусное расстояние 25 см.
Фото: OPPO
Дисплей смартфона имеет диагональ 6,82 дюйма с изгибами по бокам. Матрица имеет регулировку ШИМ и поддерживает LTPO, а значит будет экономить заряд аккумулятора емкостью 5000 мАч. Сердцем Find X7 Ultra является топовый Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 16 Гб ОЗУ LPDDR5X. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 100 Ватт.
Ценник на OPPO Find X7 Ultra стартует с $845 за версию 12/256 Гб, а топовая 16/512 Гб обойдется в $985. Продажи начнутся в Китае 12 января.