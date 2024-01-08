Вышел OPPO Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с двумя перископами, который порвет iPhone и Galaxy



Фото: OPPO





В ходе выставки CES 2024 компания OPPO представила свой суперфлагман Find X7 Ultra, который претендует на звание лучшего камерофона и главного «убийцу» флагманов iPhone и Samsung Galaxy. О нем написали в Gizmochina.



Внешне новинка напоминает более дешевую модель Find X7: круглый модуль камер сзади, кнопка питания на правой стороне и логотип Hasselblad. Смартфон оснащен трехпозиционным переключателем режима уведомлений и вышел в трех цветах: Ocean Blue, Sepia Brown и Tailored Black. Все они отделаны натуральной кожей.



