Компания Apple представила смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Они обладают поддержкой 5G и будут доступны в четырёх цветовых решениях.
iPhone 12 Pro получил OLED-экран диагональю 6,1 дюйма, а в iPhone 12 Pro Max используется матрица 6,7 дюйма. При этом габариты устройств почти не увеличились в сравнении с прошлогодними моделями. Оба смартфона обладают защитой IP68 и выдерживают погружение в воду на глубину до 6 метров.
Как и в младших моделях, в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max используется 6-ядерный процессор A14 Bionic с 4-ядерным видеочипом и отдельным нейропроцессором для работы систем искусственного интеллекта.
iPhone 12 Pro получил тройную камеру (ультраширокоугольный модуль 12 Мп, широкоугольный модуль 12 Мп, телефотомодуль 12 Мп), поддерживается 4-кратный оптический зум. По словам Apple, этот набор камер и обработка изображений с помощью процессора A14 Bionic позволяют получать фотографии профессионального уровня.
В модели 12 iPhone Pro Max установлен сканер LiDAR для работы с приложениями и играми, поддерживающими дополненную реальность. LiDAR «видит» в темноте, строит 3D-карту изображения, улучшает фокусировку при съёмке фото и видео, в том числе при недостаточной освещённости.
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Интересно наклейку с яблоками оставят или тоже уберут?
В часах 6 даже пленку с таблетки убрали. Крахоборы ;)
Сейчас очень сложно придумать что-то новое. Идёт эволюционное развитие
- процессор быстрее
- камеры лучше (для фотографов новый формат фото)
- дизайн iPhone 4
- 5G
- магнитная зарядка как на Apple Watch
- LiDAR (для дополненной реальности и быстрой фокусировки камеры в темноте)
- В комплекте только кабель
Также остались без внимания «аналитиков»:
- новое стекло с керамикой;
- характеристики нового базового экрана для 12 и 12 мини;
- Dolby Vision в базе...
- автоматический HDR на 60 кадров в сек (в про версии — недостижимая вещь в других смартфонах на рынке...)
Не так, лидар и в модели iPhone 12 Pro имеется.
Ради синего цвета менять...