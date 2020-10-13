











Компания Apple представила смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Они обладают поддержкой 5G и будут доступны в четырёх цветовых решениях.iPhone 12 Pro получил OLED-экран диагональю 6,1 дюйма, а в iPhone 12 Pro Max используется матрица 6,7 дюйма. При этом габариты устройств почти не увеличились в сравнении с прошлогодними моделями. Оба смартфона обладают защитой IP68 и выдерживают погружение в воду на глубину до 6 метров.Как и в младших моделях, в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max используется 6-ядерный процессор A14 Bionic с 4-ядерным видеочипом и отдельным нейропроцессором для работы систем искусственного интеллекта.iPhone 12 Pro получил тройную камеру (ультраширокоугольный модуль 12 Мп, широкоугольный модуль 12 Мп, телефотомодуль 12 Мп), поддерживается 4-кратный оптический зум. По словам Apple, этот набор камер и обработка изображений с помощью процессора A14 Bionic позволяют получать фотографии профессионального уровня.В приложении «Камера» появится опция съёмка AppleRAW для съёмки фотографий, которые в дальнейшем можно обрабатывать в профессиональных графических редакторах. Для съёмки видео тоже будет предусмотрен профессиональный режим — с поддержкой 10-битной технологии расширенного динамического диапазона Dolby Vision HDR кинематографического уровня. Видео можно будет редактировать прямо на iPhone в приложении «Фото».В модели 12 iPhone Pro Max установлен сканер LiDAR для работы с приложениями и играми, поддерживающими дополненную реальность. LiDAR «видит» в темноте, строит 3D-карту изображения, улучшает фокусировку при съёмке фото и видео, в том числе при недостаточной освещённости.