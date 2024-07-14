Представлены лимитированные геймпады 8BitDo с металлическими корпусами

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Популярный производитель игровых аксессуаров 8BitDo выпустил металлические геймпады с в честь своего 11-летия. Они доступны в золотом и серебряном цвете.Геймпады SN30 Pro уже успели завоевать респект среди геймеров. Они совместимы с ПК под управлением Windows и консолями Nintendo Switch. Аксессуары получили корпус из цинкового сплава, поэтому весит каждый такой контроллер 381 г.Раскладка кнопок и форм-фактор выполнены в стиле оригинального 8BitDo SN30 Pro, который в свою очередь был вдохновлён геймпадом Super Nintendo, но с двумя аналоговыми стиками. Подключаются такие контроллеры только по проводу.Пока они доступны только на сайте производителя по цене $100 за каждый.