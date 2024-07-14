Представлены лимитированные геймпады 8BitDo с металлическими корпусами

Фархад
8BitDo

Популярный производитель игровых аксессуаров 8BitDo выпустил металлические геймпады с в честь своего 11-летия. Они доступны в золотом и серебряном цвете.

Геймпады SN30 Pro уже успели завоевать респект среди геймеров. Они совместимы с ПК под управлением Windows и консолями Nintendo Switch. Аксессуары получили корпус из цинкового сплава, поэтому весит каждый такой контроллер 381 г.

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8BitDo

Раскладка кнопок и форм-фактор выполнены в стиле оригинального 8BitDo SN30 Pro, который в свою очередь был вдохновлён геймпадом Super Nintendo, но с двумя аналоговыми стиками. Подключаются такие контроллеры только по проводу.

Пока они доступны только на сайте производителя по цене $100 за каждый.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

Dmitriy
+1053
Dmitriy
Цыгнанский шик!
Но стики по классике короткие, соотв. резкие как...
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