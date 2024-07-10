Представлены наушники Samsung Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro

Артем
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Обновили дизайн и добавили возможности искусственного интеллекта.

Вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 на презентации Samsung Unpacked представили TWS-наушники серии Galaxy Buds 3.

Как и утверждали многочисленные утечки, гаджет внешне стал похож на Apple AirPods. Крышку кейса сделали полупрозрачной, у наушников появились ножки. Из дополнительных фишек объявили интеграция с Galaxy AI, а именно — синхронный перевод и автопауза и так другие. Также есть адаптивное шумоподавление, эквалайзер и реализовано пространственное аудио.

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Характеристики Galaxy Buds 3

  • Динамики: один драйвер на 11 мм;
  • Микрофоны: три, датчик костной проводимости;
  • Степень защиты: IP57;
  • Время работы: наушники — 6 часов, с кейсом — 30 часов;
  • Подключение: Bluetooth 5,4.


Характеристики Galaxy Buds 3 Pro

  • Динамики: двойной драйвер 10.5 мм НЧ + 6.1 мм планарный ВЧ;
  • Микрофоны: три, датчик костной проводимости;
  • Степень защиты: IP57;
  • Время работы: наушники — 7 часов, с кейсом — 30 часов;
  • Подключение: Bluetooth 5,4.

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На старте за Galaxy Buds 3 — $179 (~14 490 руб), а за Galaxy Buds 3 Pro — $249 (~19 990 руб). 
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