Представлены наушники Samsung Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro

Обновили дизайн и добавили возможности искусственного интеллекта.
Вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 на презентации Samsung Unpacked представили TWS-наушники серии Galaxy Buds 3.
Как и утверждали многочисленные утечки, гаджет внешне стал похож на Apple AirPods. Крышку кейса сделали полупрозрачной, у наушников появились ножки. Из дополнительных фишек объявили интеграция с Galaxy AI, а именно — синхронный перевод и автопауза и так другие. Также есть адаптивное шумоподавление, эквалайзер и реализовано пространственное аудио.
Характеристики Galaxy Buds 3
- Динамики: один драйвер на 11 мм;
- Микрофоны: три, датчик костной проводимости;
- Степень защиты: IP57;
- Время работы: наушники — 6 часов, с кейсом — 30 часов;
- Подключение: Bluetooth 5,4.
Характеристики Galaxy Buds 3 Pro
- Динамики: двойной драйвер 10.5 мм НЧ + 6.1 мм планарный ВЧ;
- Микрофоны: три, датчик костной проводимости;
- Степень защиты: IP57;
- Время работы: наушники — 7 часов, с кейсом — 30 часов;
- Подключение: Bluetooth 5,4.
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На старте за Galaxy Buds 3 — $179 (~14 490 руб), а за Galaxy Buds 3 Pro — $249 (~19 990 руб).