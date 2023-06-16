Крутейшие прозрачные наушники Apple Beats поступили в продажу по всему миру. Что с ценой?

Олег

Beats

Фото: Apple

Компания Apple начала продавать свои новые наушники Beats Studio Buds+ за пределами США. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, начиная с этой недели, наушники Beats Studio Buds+ в новом дизайне можно будет купить во всех странах, за исключением Бразилии, Мексики и Тайваня. В этих трех регионах новинка появится в середине августа.

Напомним, что Beats Studio Buds+ повторяют фирменный дизайн Nothung Ear (2) — они получили прозрачный корпус кейса и самих наушников, благодаря чему пользователь может разглядывать их «внутренний мир».

В США наушники стоят 169,99 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 14 тысяч рублей. Ценовая политика в других странах пока неизвестна, но скорее всего стоимость будет примерно соответствовать прайсу в долларах. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+571
law
Ну шумодаве они шумят в ушах как и предущие(
час назад в 23:23
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+255
Alex82 law
А откуда инфа? Или по собственному опыту?🤔
час назад в 23:40
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+571
law
Предущие по опыту, а про эти посмотрите обзоры многие заметили такое же
37 минут назад
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