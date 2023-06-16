Крутейшие прозрачные наушники Apple Beats поступили в продажу по всему миру. Что с ценой?

Фото: Apple
Компания Apple начала продавать свои новые наушники Beats Studio Buds+ за пределами США. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, начиная с этой недели, наушники Beats Studio Buds+ в новом дизайне можно будет купить во всех странах, за исключением Бразилии, Мексики и Тайваня. В этих трех регионах новинка появится в середине августа.
Напомним, что Beats Studio Buds+ повторяют фирменный дизайн Nothung Ear (2) — они получили прозрачный корпус кейса и самих наушников, благодаря чему пользователь может разглядывать их «внутренний мир».
В США наушники стоят 169,99 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 14 тысяч рублей. Ценовая политика в других странах пока неизвестна, но скорее всего стоимость будет примерно соответствовать прайсу в долларах.
Компания Apple начала продавать свои новые наушники Beats Studio Buds+ за пределами США. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, начиная с этой недели, наушники Beats Studio Buds+ в новом дизайне можно будет купить во всех странах, за исключением Бразилии, Мексики и Тайваня. В этих трех регионах новинка появится в середине августа.
Напомним, что Beats Studio Buds+ повторяют фирменный дизайн Nothung Ear (2) — они получили прозрачный корпус кейса и самих наушников, благодаря чему пользователь может разглядывать их «внутренний мир».
В США наушники стоят 169,99 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 14 тысяч рублей. Ценовая политика в других странах пока неизвестна, но скорее всего стоимость будет примерно соответствовать прайсу в долларах.
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