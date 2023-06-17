Новейший realme GT3 появился на AliExpress. Экономия 17 000 рублей
Артем Фунтиков —
Смартфон realme GT3 с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 240 Вт и флагманскими характеристиками буквально вчера поступил в продажу на российский полки по цене 70 тысяч рублей. На AliExpress аналогичная модель стоит в разы дешевле.
Как и предполагалось, realme GT3 это глобальная версия realme GT Neo 5. Смартфон получил 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц и разрешением 2772×1240, что способны конкурировать с именитыми флагманами 2023 года.
На задней панели расположены три камеры с основным модулем на 50 МП, сверхшириком на 8 МП с углом обзора 112° и микроскопической съемкой на 2 МП. Рядом светодиодный индикатор уведомлений, уровня заряда и функций камеры. Разрешение селфи-камеры — 16 МП.
realme GT3 оснащён чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Из коробки установлен Android 13 с фирменной оболочкой realme UI 4.0.
Новинка питается от аккумулятора ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой мощности заряда 240 Вт. Он полностью заряжается за 9 минут 30 секунд, а на 50% всего за 4 минуты.
Даже если использовать только режим сверхбыстрой зарядки на 240 Вт, батарея сохранит 80% своей первоначальной ёмкости после 1600 циклов.
Также realme GT3 получил «систему импульсного интерфейса» в виде C-образной RGB-подсветки за стеклянным окошком на задней панели. Она используется для индикации уровня заряда аккумулятора или уведомлений.
В России цена за realme GT3 в конфигурации 16 ГБ/1 ТБ придется отдать 69 999 рублей, на AliExpress предложение из официального магазина бренда значительно гуманнее — от 53 043 рубля на период «Красной распродажи» на платформе, которая закончится 18 июня.
Купить смартфон realme GT3 на AliExpress от 53 043 р.
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