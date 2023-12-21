Представлены PHOLED-экраны. Что в них особенного?

Александр


Американская компания Universal Display подготовилась к производству компонентов на основе технологии PHOLED по заказу производителей электроники. Предполагается, что её PHOLED-экраны будут использоваться в смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевизорах и других устройствах.

Технология PHOLED частично схожа с OLED, она тоже предполагает использование органических светодиодов трёх цветов (RGB — красные, зелёные, синие), но электроэнергия подаётся не на все из них, что позволяет экономить заряд аккумулятора в устройстве.

По словам Universal Display, в PHOLED-матрицах задействованы тяжёлые металлы, которые методом фосфоресценции вызывают свечение синих светодиодов. В результате подавать электроэнергию требуется только на красные и зелёные диоды, а синие светятся под воздействием металлов.

Universal Display планирует стать первым в мире производителем PHOLED-панелей и рассчитывает на то, что её продукцией заинтересуются производители электроники. С этой технологией экспериментируют и другие вендоры, в том числе Samsung и LG.
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Комментарии

tellurian
+4700
tellurian
Надо смотреть в живую и что с долговечностью?
2 часа назад в 14:30
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