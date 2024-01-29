Представлены realme 12 Pro и 12 Pro+ с дизайном под Rolex

Фархад
realme 12 Pro

Компания realme наконец-то провела презентацию 12-й серии среднебюджетных смартфонов, в которую пока вошли две модели: realme 12 Pro и 12 Pro+.

Оба устройства могут похвастаться изогнутыми 6,7-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 100%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Показатель пиковой яркости достигает 950 нит. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, а по центру — аккуратный вырез под селфи-камеру. Младшая модель получила сенсор на 16 Мп, а старшая — на 32 Мп.
realme 12 Pro
Спинка девайсов обтянута экокожей с огромным камерным блоком в безеле, который напоминает часики Rolex. realme 12 Pro оснащён основным сенсором Sony IMX882 на 50 Мп, телевиком Sony IMX709 на 32 Мп с 2-кратным зумом, а также сверхшириком на 8 Мп.

realme 12 Pro

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В realme 12 Pro+ установлена основная камера Sony IMX890 на 50 Мп с OIS, перископ OmniVision OV64B на 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп.

Бренд заявляет, что realme 12 Pro+ — самый доступный на сегодня смартфон с перископом.

realme 12 Pro

Девайсы также отличаются чипами. realme 12 Pro получил Snapdragon 6 Gen 1, а realme 12 Pro+ работает на Snapdragon 7s Gen 2.

Среди прочих интересных особенностей новинок — аккумуляторы на 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт, стереодинамиками и Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.0 из коробки.

realme 12 Pro

Пока realme 12 Pro доступен в некоторых странах по цене от $310 за версию на 8/128 ГБ, а realme 12 Pro+ обойдётся желающим от $360 за такой же объём памяти.
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Источник:
GSM Arena
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