Представлены смартфоны realme 12 Pro+ и Redmi 13 Pro+ — сравниваем характеристики камер

Главный на 50 МП с сенсором Sony IMX890 (1/1.56″, пиксель 1 микрон, светосила f/1,8)

Широкоугольный на 8 МП с сенсором (Sony IMX355, 1/4")

Перископ на 64 МП с сенсором OV64b и 3-кратным оптическим зумом (1/2", 120-кратный цифровой зум)

Главный на 200 МП с сенсором Samsung HP3 (1/1.4", пиксель 0,56 микрона, f/1,65)

Ширик на 8 МП с сенсором (Sony IMX355, 1/4")

Макрообъектив на 2 МП с сенсором OVO2B10 (1/5")

Что в итоге

На рынок выходят два свежих смартфона, которые делают основную ставку на возможности фотосъемки. Этой зимой главная конкуренция в среднеценовом диапазоне разразится между realme 12 Pro+ и Redmi 13 Pro+. Давайте сравним их возможности.Смартфон realme 12 Pro+ получил систему основной камеры из трех датчиков. В неё вошли:Наконец-то в realme решили отказаться от низкокачественных макрообъективов. Для съемки в макро используется телевик с плавающей линзой. Аналогичные технологии мы уже встречали во флагманских смартфонах.Redmi 13 Pro+ также получил систему основной камеры из трех датчиков, но набор там отличается:Первое на что обращаешь внимание, между широкоугольными модулями нарисовался паритет. Оба смартфона используют одинаковые сенсоры. Разница будет видна только на деле, а именно в настройках камеры и алгоритмах постобработки изображения.Следом сразу бросается в глаза отсутствие у Redmi полноценного телевика. Для съемки с приближением производитель предлагает использовать технологию внутрисенсорного зума. Другими словами, гаджет будет делать 200-мегапиксельный кадр с последующим кропом, который будет имитировать 4-кратное увеличение.Вместо телевика Redmi всё еще пичкает систему основной камеры затычкой в виде 2-мегапиксельного макромодуля. Снимки с таким разрешением зачастую получаются мыльными.В смартфоне realme установили перескопический модуль. Он позволяет снимать с 3-кратным оптическим зумом, 6-кратным внутрисенсорным и 120- цифровым. Получается ощутимое преимущество, учитывая, что возможность съемки макро также имеется. Впрочем, полноценный телевик в повседневном сценарии используется для съемки значительно чаще, чем макрообъектив.Конец прошлого года показал, что перископические модули становятся флагманским трендом в камерах смартфонов. Так, например, iPhone 15 Pro Max оснащается «перископом» с 5-кратным оптическим зумом, а 17-го января Samsung представила свою обновленную флагманскую линейку. В ней топовый Galaxy S24 Ultra также оснащается перископическим модулем на 50 МП. Вероятно, в 2024 году флагманская технология активно пойдет в среднеценовой диапазон.Возвращаемся к нашему сравнению. На сладкое остались основные датчики. По характеристикам мы видим, что realme 12 Pro+ уступает Redmi 13 Pro+ в разрешении — 50 МП против 200 МП соответственно. Тем не менее стоит обратить внимание на заявленный размер пикселя, поскольку чем он больше, тем больше на него попадает света.В теории смартфон Redmi сможет делать крупнее снимки, но realme за счет наиболее крупного пикселя может обойти его в плане детализации и уровня шума. Впрочем, подтвердить это сможет только сравнение вживую.В сухом остатке получается, что камера realme 12 Pro+ «на бумаге» выглядит интереснее, поскольку закрывает больше фокусных расстояний. Есть ширик, основной датчик и перескопический телевик. На фоне этого Redmi остается похвастаться количеством мегапикселей главного датчика.Что касается главных датчиков, зачастую сенсоры Sony демонстрируют картинку интереснее по сравнению с аналогами от Samsung. Напомню, что многое будут решать по итогу алгоритмы постобработки изображений, а это означает, что оба устройства в разрезе реального качества фотосъемки нужно будет сравнивать вживую.