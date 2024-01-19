Представлены смартфоны realme 12 Pro+ и Redmi 13 Pro+ — сравниваем характеристики камер

На рынок выходят два свежих смартфона, которые делают основную ставку на возможности фотосъемки. Этой зимой главная конкуренция в среднеценовом диапазоне разразится между realme 12 Pro+ и Redmi 13 Pro+. Давайте сравним их возможности.
Смартфон realme 12 Pro+ получил систему основной камеры из трех датчиков. В неё вошли:
- Главный на 50 МП с сенсором Sony IMX890 (1/1.56″, пиксель 1 микрон, светосила f/1,8)
- Широкоугольный на 8 МП с сенсором (Sony IMX355, 1/4")
- Перископ на 64 МП с сенсором OV64b и 3-кратным оптическим зумом (1/2", 120-кратный цифровой зум)
Наконец-то в realme решили отказаться от низкокачественных макрообъективов. Для съемки в макро используется телевик с плавающей линзой. Аналогичные технологии мы уже встречали во флагманских смартфонах.
Redmi 13 Pro+ также получил систему основной камеры из трех датчиков, но набор там отличается:
- Главный на 200 МП с сенсором Samsung HP3 (1/1.4", пиксель 0,56 микрона, f/1,65)
- Ширик на 8 МП с сенсором (Sony IMX355, 1/4")
- Макрообъектив на 2 МП с сенсором OVO2B10 (1/5")
Первое на что обращаешь внимание, между широкоугольными модулями нарисовался паритет. Оба смартфона используют одинаковые сенсоры. Разница будет видна только на деле, а именно в настройках камеры и алгоритмах постобработки изображения.
Следом сразу бросается в глаза отсутствие у Redmi полноценного телевика. Для съемки с приближением производитель предлагает использовать технологию внутрисенсорного зума. Другими словами, гаджет будет делать 200-мегапиксельный кадр с последующим кропом, который будет имитировать 4-кратное увеличение.
Вместо телевика Redmi всё еще пичкает систему основной камеры затычкой в виде 2-мегапиксельного макромодуля. Снимки с таким разрешением зачастую получаются мыльными.
В смартфоне realme установили перескопический модуль. Он позволяет снимать с 3-кратным оптическим зумом, 6-кратным внутрисенсорным и 120- цифровым. Получается ощутимое преимущество, учитывая, что возможность съемки макро также имеется. Впрочем, полноценный телевик в повседневном сценарии используется для съемки значительно чаще, чем макрообъектив.
Конец прошлого года показал, что перископические модули становятся флагманским трендом в камерах смартфонов. Так, например, iPhone 15 Pro Max оснащается «перископом» с 5-кратным оптическим зумом, а 17-го января Samsung представила свою обновленную флагманскую линейку. В ней топовый Galaxy S24 Ultra также оснащается перископическим модулем на 50 МП. Вероятно, в 2024 году флагманская технология активно пойдет в среднеценовой диапазон.
Возвращаемся к нашему сравнению. На сладкое остались основные датчики. По характеристикам мы видим, что realme 12 Pro+ уступает Redmi 13 Pro+ в разрешении — 50 МП против 200 МП соответственно. Тем не менее стоит обратить внимание на заявленный размер пикселя, поскольку чем он больше, тем больше на него попадает света.
В теории смартфон Redmi сможет делать крупнее снимки, но realme за счет наиболее крупного пикселя может обойти его в плане детализации и уровня шума. Впрочем, подтвердить это сможет только сравнение вживую.
Что в итогеВ сухом остатке получается, что камера realme 12 Pro+ «на бумаге» выглядит интереснее, поскольку закрывает больше фокусных расстояний. Есть ширик, основной датчик и перескопический телевик. На фоне этого Redmi остается похвастаться количеством мегапикселей главного датчика.
Что касается главных датчиков, зачастую сенсоры Sony демонстрируют картинку интереснее по сравнению с аналогами от Samsung. Напомню, что многое будут решать по итогу алгоритмы постобработки изображений, а это означает, что оба устройства в разрезе реального качества фотосъемки нужно будет сравнивать вживую.