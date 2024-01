Камеры средненького realme 12 Pro Plus сравнили с iPhone 14 Pro Max. Результат сильно удивил

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Сопоставил снимки автор YouTube-канала «Честный блог». Героем короткого обзора камер стал еще не вышедший realme 12 Pro Plus. При явной разнице в цене, смартфон смог составить серьезную конкуренцию бывшему флагману Apple.Как заметил блогер, в realme 12 Pro Plus установлен сенсор основной камеры Sony IMX 890 и телевик с трехкратным оптическим зумом, что в устройствах среднего сегмента найти не так уж и просто.Сразу стоит заметить, что видение идеальных снимков у брендов разное в плане цветопередачи. Картинка с iPhone более насыщенная, когда realme больше делает упор на реализм, что заметно на всех сделанных снимках.Сравнение стартовало с фото на телевик, в котором заметен плюс детализации realme на отдаленных объектах.Аналогичное преимущество можно заметить на отдаленных объектах даже при 10-кратном увеличении.Однако на ближних объектах оба смартфона показывают примерно одинаковые результаты.На более светлых снимках в динамическом диапазоне выигрывает iPhone 14 Pro Max. Кроме того на снимке заметны шероховатости на колоннах, кладке, расположенные на стене афиши читаются лучше.realme 12 Pro Plus показал наиболее корректную работу режима HDR, в тот момент как iPhone 14 Pro Max засвечивает основные объекты. Ветки дерева окружены ореолом, а структура декоративных звезд не считывается вообще.Аналогичные претензии к Apple можно предъявить на снимке со включенным уличным фонарем.Изображения с более сложной детализацией могут вызвать споры. IPhone выдает более контрастную картинку, что заметно и по заснеженной дороге, и по зданию. С другой стороны, фото realme выглядит более реалистичным не только за счет освещения, но и в детализации.Ночной снимок собора выделяет явный засвет неба, однако детализация и контрастность у iPhone лучше. За счет этого можно считать сюжет на фреске считывается лучше.Стоит отметить, что при более тщательном рассмотрении, создается впечатление, что iPhone 14 Pro Max выделяет детализацию ближних объектов, а realme 12 Pro Plus порой подчеркивает удаленные. Это можно заметить в сравнении памятника или стоящей позади него ели с украшениями, которые на realme выглядят лучше.Завершается ролик сопоставлением портретных режимов. Автор отметил, что за счет разницы цветопередачи, предпочтение уходит realme. Кроме того iPhone умудрился смазать текстуру свитера девушки.Таким образом, выход realme 12 Pro Plus, релиз которого ожидается 29 января, обещает достойную камеру с реалистичной цветопередачей, высокой детализацией и качественным зумом. Если спецификации на момент выхода не изменятся, что очень вряд ли, мы получим возможность делать снимки флагманского уровня по цене среднебюджетного смартфона. По предварительным прогнозам блогера его цена может варьироваться от 35 до 40 тыс руб.