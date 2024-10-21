Представлены спортивные наушники Amazfit Up за $50

Фархад
Amazfit Up

Бренд Huami, известный многим по крутым смарт-часам Amazfit, выпустил свои первые наушники открытого типа Amazfit Up. Они предназначены для любителей спорта.

Внешне Amazfit Up напоминают клипсу. При использовании ушной канал остаётся открытым, но наушники используют алгоритм искусственного интеллекта для снижения фонового шума во время звонков. Каждый наушник Amazfit Up весит по 5 г. Управление воспроизведением и громкостью реализовано с помощью физических кнопок.

Amazfit Up

При использовании со смарт-часами Amazfit пользователи будут слышать инструкции и своду по тренировкам в режиме реального времени. Также к плюсам можно отнести — влагозащиту IP54, подключение по Bluetooth 5.3 и автономность до 24 часов вместе с футляром.

Наушники Amazfit Up уже доступны в некоторых странах по цене $49,99.

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Источник:
Amazfit
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