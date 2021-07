Компания Nothing, принадлежащая основателю и экс-главе OnePlus Карлу Пею, анонсировала свой первый продукт. Им стали полностью беспроводные наушники Nothing Ear.Эти наушники будут стоить 99 долларов, 99 евро и 99 фунтов стерлингов в зависимости от рынка сбыта. Состоялся лишь предварительный анонс новинки, раскрывший её внешний вид, цену и примерные характеристики.Модель Nothing Ear обладает необычным дизайном, поэтому её легко отличить от других наушников. Известно, что в каждый наушник установлено по три микрофона для захвата голоса и использования в системе шумоподавления. Производитель утверждает, что качество шумодава в Nothing Ear примерно такое же, как у наушников Apple AirPods Pro, которые продаются в США за 249 долларов.Официальная презентация Nothing Ear запланирована на 27 июля, тогда же будут раскрыты все подробности об этих наушниках.Компания Nothing была основана в начале 2021 года. Помимо наушников, она будет выпускать «умную» технику для дома. Она выкупила бренд Essential и связанные с ним активы у Энди Рубина, поэтому есть вероятность, что Nothing также будет выпускать смартфоны.