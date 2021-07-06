Компания Nothing, принадлежащая основателю и экс-главе OnePlus Карлу Пею, анонсировала свой первый продукт. Им стали полностью беспроводные наушники Nothing Ear.
Эти наушники будут стоить 99 долларов, 99 евро и 99 фунтов стерлингов в зависимости от рынка сбыта. Состоялся лишь предварительный анонс новинки, раскрывший её внешний вид, цену и примерные характеристики.
Модель Nothing Ear обладает необычным дизайном, поэтому её легко отличить от других наушников. Известно, что в каждый наушник установлено по три микрофона для захвата голоса и использования в системе шумоподавления. Производитель утверждает, что качество шумодава в Nothing Ear примерно такое же, как у наушников Apple AirPods Pro, которые продаются в США за 249 долларов.
Официальная презентация Nothing Ear запланирована на 27 июля, тогда же будут раскрыты все подробности об этих наушниках.
Компания Nothing была основана в начале 2021 года. Помимо наушников, она будет выпускать «умную» технику для дома. Она выкупила бренд Essential и связанные с ним активы у Энди Рубина, поэтому есть вероятность, что Nothing также будет выпускать смартфоны.
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Источник:
https://techcrunch.com/2021/07/06/nothings-ear-1-earbuds-will-feature-noise-cancelling-and-run-99/
Oneplus очень хорош. Лучше сяоми и многих брендов. Он заслужил "звание лучших телефонов".
Когда покупаешь 1+ знаешь что получишь качественное устройство по всем меркам (материалы, упаковка и многое другое). И это не чушь. Правда их телефоны, наушники хороши.
Очень хорошая отзывчивость разработчиков и пользователей. (хотя в последнее время все просрали)
Жаль что экосистемы нет у них. Было бы очень круто.
Их наушники эталон качества/цены/звука.
Поэтому они лучше "других китайцев". Чуть чуть, но лучше.
Oneplus очень хорош. Лучше сяоми и многих брендов. Он заслужил "звание лучших телефонов".
Когда покупаешь 1+ знаешь что получишь качественное устройство по всем меркам (материалы, упаковка и многое другое). И это не чушь. Правда их телефоны, наушники хороши.
Очень хорошая отзывчивость разработчиков и пользователей. (хотя в последнее время все просрали)
Жаль что экосистемы нет у них. Было бы очень круто.
Их наушники эталон качества/цены/звука.
Поэтому они лучше "других китайцев". Чуть чуть, но лучше.
Суть: "Официальная презентация Nothing Ear запланирована на 27 июля, тогда же будут раскрыты все подробности об этих наушниках"
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