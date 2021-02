Энди Рубин, один из создателей Android и глава Essential Products, продал свою компанию и её активы Карлу Пею который недавно покинул должность главы OnePlus и организовал собственный стартап Nothing.



Как выяснил сайт 9to5Google, договор о продаже Essential был заключён 11 ноября 2020 года в Офисе интеллектуальной собственности Великобритании, сделка завершена 6 января 2021 года.







Торговая марка Essential и все логотипы этой компании стали собственностью Nothing. Патенты, технологии и прочие наработки в сделке не упоминаются. Также неизвестно, перейдут ли на работу в Nothing бывшие сотрудники Essential. В любом случае Nothing теперь имеет потенциальную возможность выйти на рынок смартфонов.



Компания Essential за свою историю выпустила всего один смартфон. Модель PH-1 вышла в 2017 году и стала одной из первых с условно безрамочным экраном и миниатюрным вырезом под фронтальную камеру, что позже стало трендом для многих других производителей. У этого смартфона есть и другие инновационные преимущества — например, керамический корпус и магнитный коннектор для подключения VR-камеры, аудиомодуля и других аксессуаров.







В 2019 году Essential показала прототип смартфона Project Gem с сильно вытянутым корпусом и экраном с соотношением сторон 36:9. Компания не нашла инвесторов для выпуска этого устройства, поэтому оно не так и было выпущено. Энди Рубин закрыл компанию после череды скандалов, связанных с тем временем, когда он работал в Google.