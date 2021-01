Один из основателей OnePlus Карл Пей покинул компанию в октябре прошлого года, что немного отдохнуть и запустить что-то новое. В результате он представил Nothing, её офис находится в Лондоне, но о планах пока почти ничего неизвестно.В официальном заявлении говорится, что они планируют «разрушить барьер между человеком и технологиями» и готовят «перезагрузку инноваций», чтобы «создать технологии для цифрового будущего». Из конкретики известно только, что Nothing в своих продуктах будет использовать кастомные компоненты собственной разработки.В декабре прошлого года компания привлекла финансирование в размере 7 миллионов долларов от таких инвесторов, как создатель iPod Тони Фаделл, YouTube-блогер Кейси Нейстат, соучредитель Twitch Кевин Лин и глава Reddit Стив Хаффман. Карл Пей рассказал, что сначала Nothing сфокусируется на создании продуктов в более простых категориях. Основную прибыль они планируют получить с продажи оборудования вместо подписок и программного обеспечения. По его словам, в долгосрочной перспективе «здоровый бизнес» требует сочетания хорошего железа и ПО.Напомним, изначально OnePlus продавала смартфоны только по приглашениям, а позднее адаптировалась к новой бизнес-модели, предлагая доступные и конкурентоспособные устройства. Компания сейчас также производит и другие продукты, такие как наушники и телевизоры.