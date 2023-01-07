Этот девайс поддаст вам ароматов из фильма или видеоигры для полного погружения

Японский разработчик Aromajain представил небольшое устройство, которое поможет еще больше погрузиться в события на экране. Девайс показали на CES 2023.Речь идет о небольшом цифровом «воротнике» под названием Aroma Shooter. Цель устройства — позволить вам чувствовать запахи во время просмотра фильма, сериала или видеоигры и тем самым еще глубже погрузить вас в события. В основе Aroma Shooter лежит технология «оцифровки запахов»; она «создает новый канал коммуникации наряду с текстом, изображением и аудио» — так заявляет создатель гаджета.Aroma Shooter состоит из двух частей: пневматической системы и ароматического картриджа. Он умеет источать более 100 запахов, а также перемешивать их, а переключаться между ароматами может за 0,1 секунды. Устройство можно настроить таким образом, чтобы оно «поддавало» определенный запах синхронно с фильмом или игрой. Настройка гаджета происходит через мобильное приложение Aroma Pleer.Сейчас Aroma Shooter находится на краудфандинге и автор хочет за него $998. Девайс поставляется с шестью картриджами, каждого из которых должно хватить на срок до 3 месяцев. Отдельно картриджи будут продаваться по $54 за штуку. Любопытно, что разработчик уже какое-то время продает подобное устройство, выполненное в стационарном формате.