Aroma Shooter CES 2023

Этот девайс поддаст вам ароматов из фильма или видеоигры для полного погружения

Олег

Aroma Shooter


Японский разработчик Aromajain представил небольшое устройство, которое поможет еще больше погрузиться в события на экране. Девайс показали на CES 2023.

Речь идет о небольшом цифровом «воротнике» под названием Aroma Shooter. Цель устройства — позволить вам чувствовать запахи во время просмотра фильма, сериала или видеоигры и тем самым еще глубже погрузить вас в события. В основе Aroma Shooter лежит технология «оцифровки запахов»; она «создает новый канал коммуникации наряду с текстом, изображением и аудио» — так заявляет создатель гаджета.

Aroma Shooter состоит из двух частей: пневматической системы и ароматического картриджа. Он умеет источать более 100 запахов, а также перемешивать их, а переключаться между ароматами может за 0,1 секунды. Устройство можно настроить таким образом, чтобы оно «поддавало» определенный запах синхронно с фильмом или игрой. Настройка гаджета происходит через мобильное приложение Aroma Pleer. 

Aroma Shooter

Сейчас Aroma Shooter находится на краудфандинге и автор хочет за него $998. Девайс поставляется с шестью картриджами, каждого из которых должно хватить на срок до 3 месяцев. Отдельно картриджи будут продаваться по $54 за штуку. Любопытно, что разработчик уже какое-то время продает подобное устройство, выполненное в стационарном формате. 

Aroma Shooter

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Комментарии

–25
oskar
Старо как мир. 3d все знают, 4d это плюс брызги, ветер и динамика кресел, 5d как раз добавляют запахи. Лет 10-15 тому назад хотели как раз добавить в кинотеатры, но дорого.
Вчера в 23:03
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