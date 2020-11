Компания Huawei представила новый продукт — весы Smart Body Fat Scale 3 для тех, кто желает похудеть, следит за своим весом и ведёт активный образ жизни.Эта модель весов анализирует 14 видов информации о теле и синхронизирует информацию со смартфоном. С помощью системы искусственного интеллекта она сопоставляет показатели пользователя с теми, что были получены от других людей, чтобы он наглядно видел свой прогресс. Также даются рекомендации, которые позволяют более эффективно достигать намеченных результатов. Поддерживается соединение по Wi-Fi и Bluetooth.Эти весы были разработаны компанией Huawei совместно с Hefei Institute of Material Science of the Chinese Academy of Sciences — они создали технологию Huawei TruFit, которая позволяет точно определять различные параметры тела, в том числе массу мускул, скелета, воды и подкожного жира.Весы Smart Body Fat Scale 3 синхронизируют данные с приложением «Здоровье» на смартфонах Huawei и Honor, которое содержит более двухсот фитнес-программ для наращивания мышц или снижения веса. Они также могут работать независимо от смартфона, показывая как вес, так и индекс массы тела. Можно измерять вес разных людей — весы запоминают их и автоматически распознают при следующих взвешиваниях. Приложение «Здоровье» может собирать статистику с изменениями показателей для всех членов семьи. Данные в приложении «Здоровье» синхронизируются в облаке и могут быть восстановлены после сброса смартфона или на новом устройстве.Весы выполнены из стекла с металлическими элементами, а ножки силиконовые, не скользящие. Диапазон измерений — от 2,5 до 150 кг. Для людей младше 18 и старше 80 из-за физиологических особенностей возможно только измерение веса и индекса массы тела, а данные об особенностях строения получаются не точными, поэтому не анализируются.Huawei будет продавать эти весы в Китае за 169 юаней (чуть больше 2 тысяч рублей). Когда они появятся в России и по какой цене, пока неизвестно.