Представлены уникальные «нарисованные» часы. Их циферблат меняется каждую минуту

Артем
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Гаджет напоминает пластилиновую поделку со встроенным дисплеем. Раз в минуту на экране появляется видео с рисунком, на котором отражено текущее время. Для создания было использовано 720 детских работ.

Необычный проект создал голландский дизайнер Мартен Басс. Свою работу художник назвал «Play Time» (Игровое время). Часы не имеют привычного механизма или экранчика со статичным отображением чисел. Вместо этого в корпус встроен дисплей, который раз в минуту проигрывает короткое видео. В ролике детские руки рисуют стрелки часов в соответствии с реальным временем. В память часов загружено 720 анимаций — этого хватает, чтобы каждую минуту показывать новое изображение на протяжении двенадцати часов без повторов. 
Основа корпуса выполнена из нержавеющей стали и покрыта глиной. Форма часов неровная и очень напоминает неаккуратно слепленную в детском саду игрушку. Устройство выпущено ограниченным тиражом — всего 101 экземпляр, окрашенный в разные цвета.
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Источник:
Hypebeast
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