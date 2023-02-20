Как сделать скриншот панели Touch Bar на MacBook Pro

Иногда владельцам 13-дюймовых MacBook Pro может понадобиться сделать скриншот сенсорной панели Touch Bar, но не многие из них знают, что это можно сделать стандартными средствами macOS.Сенсорная панель Touch Bar, представленная в ноутбуках Apple в 2016 году, так и осталась самой недооценённой опцией. Спустя 5 лет компания отказалась от неё в топовых моделях, хотя многим Touch Bar пришёлся по душе — он давал куда больше возможностей кастомизации, чем стандартный функциональные клавиши. К сожалению, сейчас такая панель присутствует только в 13-дюймовых MacBook Pro с чипами M1/M2.Допустим, вы хотите поделиться скриншотом запущенной на Touch Bar игры Doom, сделать снимок мини-таймлайна в видеоредакторе или похвастаться кастомной настройкой сенсорной панели перед друзьями. Для этого достаточно зажать всего три клавиши — Command+Shift+6. Изображение текущего состояния сенсорной панели Touch Bar автоматически сохранится в папку со всеми скриншотами.Стоит отметить, что скриншот будет напоминать широкую полоску, поскольку разрешение сенсорной панели составляет 2170x60 пикселей.