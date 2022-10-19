Необычный Mortal Kombat выйдет на Android и iOS
Артем Фунтиков —
Кровавые драки из детства превратятся в смесь RPG и карточной игры.
Об этом сообщает зарубежный сайт Business Wire. Студия NetherRealm последние несколько лет занималась развитием файтингов по вселенной Mortal Kombat. Теперь разработчики решили внести разнообразия в серию и анонсировали новую мобильную часть — Mortal Kombat: Onslaught. Отличия намечаются глобальные, культовые «драки» превратятся в карточную игру с элементами RPG и будут доступны на Android и iOS.
В процессе прохождения сюжетной кампании, игрокам предстоит собирать отряд бойцов из вселенной «Смертельной битвы». Сами сражения будут проходить в пошаговом режиме.
Несмотря на смену направленности игры, разработчики обещают, что Mortal Kombat: Onslaught оценят не только новые геймеры, но и фанаты более ранних частей.
Точная дата выхода игры на данный момент неизвестна, но появится не раньше 2023 года.
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