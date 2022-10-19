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Необычный Mortal Kombat выйдет на Android и iOS

Артем
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Кровавые драки из детства превратятся в смесь RPG и карточной игры.

Об этом сообщает зарубежный сайт Business Wire. Студия NetherRealm последние несколько лет занималась развитием файтингов по вселенной Mortal Kombat. Теперь разработчики решили внести разнообразия в серию и анонсировали новую мобильную часть — Mortal Kombat: Onslaught. Отличия намечаются глобальные, культовые «драки» превратятся в карточную игру с элементами RPG и будут доступны на Android и iOS. 

В процессе прохождения сюжетной кампании, игрокам предстоит собирать отряд бойцов из вселенной «Смертельной битвы». Сами сражения будут проходить в пошаговом режиме. 

Несмотря на смену направленности игры, разработчики обещают, что Mortal Kombat: Onslaught оценят не только новые геймеры, но и фанаты более ранних частей. 

Точная дата выхода игры на данный момент неизвестна, но появится не раньше 2023 года. 

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Источник:
Buisness Wire
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Комментарии

tellurian
+4584
tellurian
Донат будет или платная версия?
2 часа назад в 16:07
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Alex Levi
+62
Alex Levi
Как же надоели эти карточные файтинги...Нет, чтоб полноценный файтинг заточенный под управление смартфоном сделать.
2 часа назад в 16:18
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+80
acinatnas
Куда ж без доната.
2 часа назад в 16:30
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