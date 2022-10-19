Мошенники JBL

Угнать за 60 секунд: дорогие машины завели при помощи колонки JBL

Артем
sULPl7OhAt4SwmZdYBRA.jpg

Во Франции задержали двух угонщиков. Они использовали Bluetooth-колонку, чтобы завести автомобиль.

Об этом рассказало издательство Cybernews. Стражи порядка Франции задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля. Нарушители проникли в салон автомобиля и сумели запустить двигатель, подключив к встроенной аудиосистеме колонку JBL через USB-порт. 

Оказалось, что устройство было перепрошито, а в памяти содержался ключ быстрого запуска для автомобиля. Модифицированная Bluetooth-колонка была куплена на черном рынке за пять тысяч евро, а инструкция находилась YouTube.

Фирма JBL имеет большую популярность среди портативных аудиоустройств и часто встречается в руках обычных прохожих. Этим и решили воспользоваться продавцы, маскируя хакерский код внутри девайса. Сообщается, что таким способом можно угнать автомобили моделей Lexus Toyota и Peugeot. На это уходит не больше минуты.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Cybernews
Cсылки по теме:
Сделай сам: энтузиаст поделился схемами ретрокомпьютеров для поделок из бумаги
Показан первый в мире ноутбук с раздвигающимся экраном
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram

Рекомендации

Рекомендации

В России появился бренд, который максимально откровенно копирует Apple
iOS 15.6 вызвала проблемы почти у всех iPhone. Подумайте, прежде чем устанавливать
SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+2841
kardigan
Матёрая тема поцики!
Сегодня в 15:17
#
Lord
+537
Lord
Однако!
час назад в 17:51
#