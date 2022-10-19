Угнать за 60 секунд: дорогие машины завели при помощи колонки JBL

Во Франции задержали двух угонщиков. Они использовали Bluetooth-колонку, чтобы завести автомобиль.Об этом рассказало издательство Cybernews. Стражи порядка Франции задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля. Нарушители проникли в салон автомобиля и сумели запустить двигатель, подключив к встроенной аудиосистеме колонку JBL через USB-порт.Оказалось, что устройство было перепрошито, а в памяти содержался ключ быстрого запуска для автомобиля. Модифицированная Bluetooth-колонка была куплена на черном рынке за пять тысяч евро, а инструкция находилась YouTube.Фирма JBL имеет большую популярность среди портативных аудиоустройств и часто встречается в руках обычных прохожих. Этим и решили воспользоваться продавцы, маскируя хакерский код внутри девайса. Сообщается, что таким способом можно угнать автомобили моделей Lexus Toyota и Peugeot. На это уходит не больше минуты.