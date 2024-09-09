Презентация новых iPhone 16: где смотреть, как включить русский перевод, что покажут

Артем
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Сегодня, 9 сентября, Apple проведет ивент, на котором покажут iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция стартует 9 сентября в 20:00 по московскому времени.



Что с переводом?

Зрителям российского региона уже не привыкать, что презентация проходит даже без текстового перевода на русский язык. Чтобы понять о чем говорит Тим Кук и его коллеги, можно воспользоваться Яндекс Браузером. Нейросеть переведет и озвучит речь спикеров в реальном времени и на разных голосах. Функция уже встроена, поэтому ничего дополнительно скачивать не надо.


Что покажут?

Помимо линейки новых iPhone 16, ожидаем финальные версии и дату выхода iOS 18, iPadOS 18 и watchOS 11. Могут показать Apple Watch X в двух размерах, Apple Watch Ultra 3, а также четвертое поколение AirPods

Редакция iGuides будет вести новостной вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Там мы оперативно рассказываем о самых важных моментах презентации и сопровождаем их снимками.

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Источник:
YouTube
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Комментарии

+283
Voreland
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час назад в 15:04
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