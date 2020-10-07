Глава по маркетингу Xbox Аарон Гринберг высказался по поводу повышения цен на игры для консолей следующего поколения. По его словам, Microsoft в первую очередь думает об игроках.
«Мы не станем заставлять вас платить дважды за одну и ту же игру, поскольку у нас имеется Smart Delivery. На вопрос о ценообразовании у нас нет конкретного ответа. Раньше все было проще, когда игры стоили одинаково. К примеру, сейчас у нас есть Ori and the Will of the Wisps за 30 долларов, Gears Tactics за 60 долларов и State of Decay 2 за 40 долларов. Простого выхода в этой ситуации нет», — глава по маркетингу Xbox Аарон Гринберг.
Напомним, Smart Delivery позволяет запускать игру на текущем и следующем поколении консолей Microsoft. Таким образом вам не придется платить за один и тот же тайтл дважды.
Гринберг отметил, что игры за 70 долларов пока исключение. К примеру Assassin’s Creed Valhalla и Cyberpunk 2077 стоят 60 долларов.
«Есть некоторые трудности со спортивными симуляторами, которые выходят до запуска нового поколения. Они не поддерживают Smart Delivery и просят заплатить за обновление. Это сложная ситуация», — лава по маркетингу Xbox Аарон Гринберг.
По словам Гринберга, цены на игры не так важны, если они будут доступны в Game Pass. Стоит отметить, что в первую очередь это заявление касается проектов Microsoft, поскольку они попадают в сервис по подписке в день релиза, но те же Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla вряд ли там будут доступны на старте.
Пока неизвестно, планирует ли Microsoft повышать цены на свои игры. Гринберг также подчеркнул, что у сторонних издателей есть полное право делать с ценами на их продукты всё, что они захотят. Sony уже отметила повышением стоимости на игры в своем PlayStation Store, это также затронуло ценники в российском сегменте. Вслед за ней крупные издательства, среди которых Activision и Take-Two начинают постепенно переходить на новую ценовую политику касаемо свежих релизов. Скорее всего, в ближайшее время за ними последуют все остальные.
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