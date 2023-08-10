Популярное приложение для Mac молча превратилось в вирус. Рассказываем, как его удалить

Бесплатная программа NightOwl сменяет быстро или по расписанию тему для MacOS. В декабре 2022 года утилиту перекупила компания TPE.FYI LLC. и тихо изменила условия использования. Пользователи сами того не зная предоставляют полный доступ ко всему интернет-трафику со своего устройства и добровольно соглашаются на его подмену.
По информации портала iPhones.ru. о новом владельце NightOwl ничего неизвестно, тем не менее на сайте утилиту поддерживают ряд авторитетных изданий. При этом активная база насчитывает свыше 27 тысяч пользований, а общее количество загрузок превысило 141 тысячу раз.
После внесенных изменений новые условия использования выглядят так:
NightOwl app enables Users to share internet traffic by modifying their device’s network settings to be used as a gateway for internet traffic. Additionally, the User’s device acts as a gateway for NightOwl app’s Clients, including companies that specialize in web and market research, SEO, brand protection, content delivery, cybersecurity, etc.
Перевод:
Приложение NightOwl позволяет Пользователям делиться интернет-трафиком, изменяя настройки сети для использования устройства в качестве шлюза интернет-трафика. Также устройство Пользователя используется как шлюз для Клиентов приложения NightOwl, включая компании, специализирующиеся на изучении интернета и рынков, SEO, защиты бренда, доставки контента, кибербезопасности и так далее.
Как правило, пользователи не вчитываются в условия, а тот кто уже установил приложение, попросту не узнают о нововведениях.
Как полностью удалить NightOwl с Mac и защитить себя от вируса?Способом поделился сторонний разработчик в своем личном блоге. Для удаления выполите следующие действия, независимо от того запущено приложение или нет.
- Запускаем «Терминал». Жмем CMD+пробел и вводим слово «терминал» либо ищем его в установленных приложениях Launchpad → Другие;
- В строку поочередно вбиваем следующие команды в том порядке в котором они написаны. Если система автоматически не принимает команды, после каждой жмем клавишу return, чтобы применить.
sudo killall NightOwl
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/NightOwlUpdater.plist
sudo killall AutoUpdate
sudo rm -rf /Applications/NightOwl.app/ ~/Library/LaunchAgents/NightOwlUpdater.plist
sudo zsh -c «rm /Users/*/Library/LaunchAgents/NightOwlUpdater.plist»
- После выполненных действий перезагружаем Mac.
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