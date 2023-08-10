Как отключить уведомления в «режиме ожидания» iOS 17

Ранее мы рассказывали об одном из самых заметных нововведений iOS 17 — «режиме ожидания». Подробно о нем можно прочесть вот здесь, но если коротко: этот режим включается при постановке iPhone на зарядку и отображает самую необходимую информацию.
Среди прочего, данный режим умеет выводить на экран входящие уведомления. Шрифт выбран довольно крупный, так что вы можете прочесть сообщение даже не беря смартфон в руки. Однако находящиеся рядом люди тоже могут это делать, так что, возможно, вы захотите отключить показ уведомлений. Вот как это сделать:
- Откройте «Настройки» → «Ожидания»
- Найдите пункт «Показ уведомлений»
- Выключите тумблер.
Готово! Теперь смартфон не будет выводить никакие уведомления, кроме экстренных.
К слову, вы можете убрать с «режима ожидания» не все уведомления, а лишь от избранных приложений. Для этого:
- Пройдите в «Настройки» → «Уведомления»
- Выберите нужное приложение
- В пункте «Показ миниатюр» установите галочку «Никогда».
Готово! Теперь пуши от этого приложения не будут отображаться на заблокированном экране и в «режиме ожидания».