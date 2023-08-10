Как отключить уведомления в «режиме ожидания» iOS 17

Олег

iOS 17


Ранее мы рассказывали об одном из самых заметных нововведений iOS 17 — «режиме ожидания». Подробно о нем можно прочесть вот здесь, но если коротко: этот режим включается при постановке iPhone на зарядку и отображает самую необходимую информацию.

Среди прочего, данный режим умеет выводить на экран входящие уведомления. Шрифт выбран довольно крупный, так что вы можете прочесть сообщение даже не беря смартфон в руки. Однако находящиеся рядом люди тоже могут это делать, так что, возможно, вы захотите отключить показ уведомлений. Вот как это сделать:

  • Откройте «Настройки» → «Ожидания»
  • Найдите пункт «Показ уведомлений»
  • Выключите тумблер.
iOS 17

Готово! Теперь смартфон не будет выводить никакие уведомления, кроме экстренных.

К слову, вы можете убрать с «режима ожидания» не все уведомления, а лишь от избранных приложений. Для этого:

  • Пройдите в «Настройки» → «Уведомления»
  • Выберите нужное приложение
  • В пункте «Показ миниатюр» установите галочку «Никогда».
iOS 17

Готово! Теперь пуши от этого приложения не будут отображаться на заблокированном экране и в «режиме ожидания». 

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