Профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve выйдет на iPad







Blackmagic Design официально объявила о выпуске популярного видеоредактора DaVinci Resolve на iPad. Приложение для планшетов получит большинство функций десктопной версии.



Разработчики обещают поддержку видео в H.264, H.265, Apple ProRes и Blackmagic RAW, совместную работу в облаке, импорт файлов из памяти iPad Pro, внешних накопителей или iCloud и многое другое. На начальном этапе в нём будут доступны страницы Cut и Color. Пользователи даже смогут открывать десктопные проекты в версии для iPadOS, включая совместные проекты Blackmagic Cloud.



В будущем Blackmagic Design планирует добавить эффекты Fusion и звуковые инструменты Fairlight.



DaVinci Resolve для iPad можно будет скачать бесплатно, но за доступ к некоторым функциям придётся заплатить. Согласно официальному заявлению, видеоредактор совместим со всеми планшетами на iPadOS 16 и поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, мышью, клавиатурой и трекпадом. Релиз приложения состоится до конца 2022 года.