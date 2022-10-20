Apple

Профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve выйдет на iPad

Фархад

DaVinci Resolve iPad


Blackmagic Design официально объявила о выпуске популярного видеоредактора DaVinci Resolve на iPad. Приложение для планшетов получит большинство функций десктопной версии.

Разработчики обещают поддержку видео в H.264, H.265, Apple ProRes и Blackmagic RAW, совместную работу в облаке, импорт файлов из памяти iPad Pro, внешних накопителей или iCloud и многое другое. На начальном этапе в нём будут доступны страницы Cut и Color. Пользователи даже смогут открывать десктопные проекты в версии для iPadOS, включая совместные проекты Blackmagic Cloud.

В будущем Blackmagic Design планирует добавить эффекты Fusion и звуковые инструменты Fairlight.

DaVinci Resolve для iPad можно будет скачать бесплатно, но за доступ к некоторым функциям придётся заплатить. Согласно официальному заявлению, видеоредактор совместим со всеми планшетами на iPadOS 16 и поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, мышью, клавиатурой и трекпадом. Релиз приложения состоится до конца 2022 года.

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Источник:
https://www.blackmagicdesign.com/uk/media/release/20221020-02
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Комментарии

Cinematic
+383
Cinematic
🤣
2 часа назад в 16:58
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