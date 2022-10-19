Обновление, которого я ждал. Обзор Apple Watch Series 8 с замером температуры тела

Новые датчики

Автономность

Дизайн

Итог

Apple Watch Series 8 — обновление, в котором компания добавила один новый датчик и новую метрику анализа физического состояния. В прошлом году Series 7 удивили исключительно внешне, в этом же Series 8 комбинируют свежий дизайн и новыми возможностями. Наши друзья из Big Geek предоставили устройство на обзор.Я — в прошлом пользователь Series 6. Series 7 пропустил, лишь походил несколько дней для обзора. Посмотрим, удивят ли меня новые часы.Главное нововведение нового поколения часов — датчик температуры тела. Он состоит из двух компонентов — один находится ближе к коже, а второй — внутри для отслеживания среды и воздуха. Apple возлагала большие надежды на него — по их словам, сенсор способен определять изменение температуры тела с точностью 0,1°C и сверяется каждые пять секунд. Датчик считывает это значение, пока носитель спит.К сожалению (к счастью) я не испытывал проблем со здоровьем во время тестирования и определить точность датчика в полной мере не могу. Но это было первое, что я принялся изучать — надел часы перед сном, активировал, нашел метрику температуры тела. Утром проснулся и посмотрел на значение — 36,6 градусов, все точно.При этом, важно понимать, что датчик работает идеально только при полном прилегании часов к запястью. Я же люблю, чтобы ремешок был свободным, для сенсора это экстремальные условия. Периодически я смотрю на это значения и вижу аномальные показатели — 35,4 или 36,0. Но это вина не датчика, а моя.И при этом я осознанно несильно затягиваю ремешок. Если у меня поднимется температура во сне, я это почувствую, и при наличии дискомфорта затяну ремешок сильнее и замерю этот показатель с высокой точностью. Надеюсь, мне не скоро придется это делать. Но я рад, что теперь градусник находится у меня на запястье, и я замерю температуру моментально, как только почувствую дискомфорт.Другое нововведение — система обнаружения ДТП. В Series 8 появились два новых датчика: переработанный акселерометр и гироскоп. Они собирают данные в несколько раз быстрее и позволяют оперативно определить разные виды ДТП — лобовой, боковой удар, или даже переворот авто.При обнаружении аварии часы автоматически позвонят в службу спасения. Поддерживаются легковые автомобили и пикапы, система работает только тогда, когда вы за рулем. Логичное продолжение системы обнаружения падения. С новым датчиком мы увидим новые истории, как часы спасли жизнь, я уверен.Только к сожалению, в России эта функция бесполезна, так как часы отправляют данные только в американскую службу спасения.Другие возможности для анализа здоровья — те же, что и в Apple Watch Series 7: замер уровня кислорода в крови, ЭКГ, сердечный ритм, сон, распознавание падения с помощью гироскопа и акселерометра. Динамику день ото дня можно отслеживать в приложении «Здоровье» на iPhone. Отличие от SE второго поколения — в наличии датчика температуры, кислорода в крови и ЭКГ.Нововведение — режим низкого энергопотребления. Он позволяет удвоить время жизни от одного заряда, отключая Always-on Display и другие функции. Активировал, проходил так весь день, к 12 ночи у батареи было 42% заряда, хотя обычно к этому времени энергия полностью заканчивается.Это то нововведение, о котором я мечтал, пользуясь Series 6. Главная претензия к Apple Watch — я должен помнить, что их нужно ставить на зарядку перед сном. Если этого не сделать, то придется заряжать их ночью, тогда они не будут анализировать мой сон и работать на 100% своих возможностей.А так я могу отключить все вторичные функции. В таком случае я буду получать уведомления, но энергии хватит чтобы часы проработали до ночи, а утром я их зарядил.И кстати, это нововведение watchOS 9, а не конкретно этого поколения. Если у вас Series 4 или новее, можете тоже протестировать. Я на год расставался с Apple Watch, поэтому заметил и оценил нововведение, которого мне так не хватало.Apple Watch Series 8 получили тот же дизайн и аналогичный дисплей, что и предшественник. Это значит, что у них рамка чуть тоньше, чем у SE. Функциональности это изменение не несет, с точки зрения дизайна аксессуар смотрится более современным и дорогим.В остальном часы не меняются с первого поколения, изменения возникают только по части размеров и толщины рамки экрана. Одно время мне казалось, что так Apple делает умные часы скучными, но позже переосмыслил позицию — если этот дизайн и без изменений делает аксессуар компании самым узнаваемым на рынке носимым девайсом, и при этом он удобен, то зачем менять то, что и без того работает?Пришел к мнению, что для объективной оценки устройства мне нужно поменять сценарий. Я протестировал последние три поколения часов, итого пять устройств, но мой случай применим лишь к единицам — моим коллегам. Если же пользователь меняет аксессуар раз в три-четыре года, то его точно порадуют новые датчики.Корпус часов алюминиевый. Есть также стальная версия, но она лимитирована и продается в ограниченном количестве стран, точного списка нет. Нижняя панель часов также металлическая с глянцевым покрытием. При низкой температуре часы приятно холодят руку В общем, дизайном я доволен.Apple минорно обновляет умные часы. Она добавляет по одному важному элементу в каждом поколении — у Series 6 появился датчик замера кислорода в крови, у Series 7 обновленный дизайн, а у Series 8 датчик температуры.Если переходить с Series 7, то нововведения два — датчик температуры и обнаружение ДТП. Впрочем, умные часы не меняют из года в год. А вот если вы делаете это раз в три года и больше, то они явно вас удивят. Даже в моем случае так — я перешел на них с Series 6 и получил свежий дизайн с более тонкой рамкой, а также датчик температуры тела и обнаружение ДТП, ради таких нововведений уже есть смысл обновляться.Если же вы выбираете между 7 и 8, то настоятельно рекомендую выбрать последние. Они будут дольше поддерживаться программно, плюс в них есть новые датчики и возможности. В случае выбора между 8 и SE, от первых вы получите датчик температуры, ЭКГ и кислорода в крови, а также более современный дизайн.В общем, обновление без вау-эффекта, но достойное. Я, перескочив на 8-ку через лишь одно поколение, оказался доволен.