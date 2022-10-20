Пуленепробиваемость топовых флагманов Apple и Samsung сравнили с культовой Nokia 3310

Автор YouTube-канала TechRax провёл необычный тест «на живучесть» актуальных флагманов Apple, Google, Samsung и сравнил их с бессмертным Nokia 3310.Блогер начал проверку гаджетов на пуленепробиваемость с расстояния в 1,5 метра с iPhone 14 Pro и Galaxy S22. Выстрел в смартфон Apple оставил только сквозную дыру, а флагман Samsung сразу же задымился — возгорание произошло из-за аккумулятора. Как мы знаем, у южнокорейского бренда есть определённые проблемы с батареями, из-за которых смартфоны то взрываются, то вздуваются.Во второй части эксперимента недавно представленный Pixel 7 Pro проявил себя так же, как iPhone, но спустя несколько минут он начал дымиться, а легендарная Nokia 3310 рассыпалась только с третьего выстрела.Как видно из ролика, больше всех пострадал Galaxy S22 — на дисплее видны следы возгорания, а задняя панель расплавилась.Разумеется, ни один из гаджетов не способен выдержать подобный тест на пуленепробиваемость, и вряд ли кто-то станет опираться на эти показатели при выборе смартфона, но всегда интересно посмотреть на подобные эксперименты.