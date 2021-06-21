





После серии слухов и утечек о плохих продажах iPhone 12 mini производство этого смартфона завершилось досрочно. Об этом сообщает тайваньская исследовательская компания TrendForce.Согласно отчету, Apple прекратила производство самого компактного iPhone из модельного ряда 2020 года, чтобы сосредоточиться на продажах других смартфонов серии. Напомним, 12 mini оснащается 5,4-дюймовым дисплеем. Вероятно, компания рассчитывала на интерес среди фанатов устройств с небольшой диагональю.Несмотря на прекратившиеся, по словам TrendForce, производство iPhone 12 mini всё ещё можно приобрести в офлайн- и онлайн-магазинах Apple. Смартфон доступен в шести цветах, включая фиолетовый, который поступил в продажу в конце апреля.Ожидается, что Apple представит iPhone 13 mini до конца года. Если верить слухам, он выйдет в ограниченной серии, поскольку его производство планируют прекратить в 2022-м году.