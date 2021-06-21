Тайваньская исследовательская компания TrendForce назвала ряд инсайдов о следующем поколении iPhone. Среди них есть информация об объеме памяти и дате выхода устройств.
Все инсайды от TrendForce:
- Смартфоны представят в сентябре. В 2020 году модельный ряд iPhone 12 показали в октябре из-за коронавируса, на этот раз изменений не будет.
- Челка новых моделей iPhone будет меньше, чем у актуального поколения. В остальном дизайн будет таким же, как у моделей 2020 года.
- Все четыре смартфона будут работать на процессоре A15, созданном по 5-нм техпроцессу. Производит чипы тайваньская компания TSMC.
- iPhone 13 и 13 mini будут предлагаться в комплектациях на 64, 128 и 256 ГБ, у Pro-шек одна из версий получит 512 ГБ. В общем, с точки зрения встроенной памяти комплектации не изменятся.
- Оптическая стабилизация со сдвигом матрицы появится во всех четырех моделей. В 2020 году ее получил только 12 Pro Max. LiDAR будет только у Pro-шек.
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Если Вы даже не знаете параметры новых моделей, о чём тогда вообще можно говорить?! 🤔🤔🤔
Хороший аккум ...
Купите ксиаоми и радуйтесь жизни
Или зависть глужет?