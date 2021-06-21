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Тайваньская исследовательская компания TrendForce назвала ряд инсайдов о следующем поколении iPhone. Среди них есть информация об объеме памяти и дате выхода устройств. 

Все инсайды от TrendForce: 

  • Смартфоны представят в сентябре. В 2020 году модельный ряд iPhone 12 показали в октябре из-за коронавируса, на этот раз изменений не будет. 
  • Челка новых моделей iPhone будет меньше, чем у актуального поколения. В остальном дизайн будет таким же, как у моделей 2020 года. 
  • Все четыре смартфона будут работать на процессоре A15, созданном по 5-нм техпроцессу. Производит чипы тайваньская компания TSMC. 
  • iPhone 13 и 13 mini будут предлагаться в комплектациях на 64, 128 и 256 ГБ, у Pro-шек одна из версий получит 512 ГБ. В общем, с точки зрения встроенной памяти комплектации не изменятся. 
  • Оптическая стабилизация со сдвигом матрицы появится во всех четырех моделей. В 2020 году ее получил только 12 Pro Max. LiDAR будет только у Pro-шек. 


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Источник:

TrendForce TrendForce

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