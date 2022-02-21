





По данным китайских СМИ, компания Apple утвердила финальный дизайн топовых моделей линейки iPhone 14, а на заводе Foxconn было запущено производство пробной партии iPhone 14 Pro.Пробная партия будет передана специалистам Apple, те протестируют её и решат, соответствует ли качество собранных устройств стандартам качества. Если всё хорошо — Apple отдаст Foxconn команду пустить iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в массовое производство.Ранее журналист Джон Проссер опубликовала неофициальный рендер iPhone 14 Pro Max, составленный на основе многочисленных слухах об особенностях этого устройства. Предполагается, что новинка частично унаследует ностальгический дизайн iPhone 4 и iPhone 5, получит круглые регулятор громкости, изменённые отверстия для динамиков, невыпирающую основную камеру, а корпус будет чуть толще, чем у прошлогодней модели. Также есть вероятность, что Apple откажется от крупного выреза в верхней части экрана и разместит фронтальную камеру в небольшом круглом отверстии.Известны и другие предполагаемые характеристики iPhone 14 Pro: камера с поддержкой съёмки фотографий с разрешением до 48 и видео до 8K, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 ТБ.По слухам, в линейку iPhone 14 Pro будет включено четыре модели: 14 и 14 Pro с экраном диагональю 6,1 дюйма, а также 14 Max и 14 Pro Max с матрицей 6,7 дюйма (у моделей Pro будут более «сильные» характеристики). В этом году Apple не станет выпускать мини-версию флагмана с экраном 5,4 дюйма, поскольку такие гаджеты, судя по статистике, пользуются всё меньшим спросом.