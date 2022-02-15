Apple обновила свое фирменное приложение Support и добавила в него долгожданное нововведение. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс MacRumors.
Ранее служба поддержки Apple никогда не могла назвать точную стоимость ремонта устройства пользователя. Сотрудники тщательно избегали называть какие бы то ни было цифры и всегда отвечали одно: «Вам нужно прийти в сервисный центр, и там вам скажут точную стоимость ремонта». В связи с этим владельцам неисправных гаджетов было сложно определиться, стоит ли ехать в авторизованный сервис, или выгоднее будет починить устройство в стороннем. Теперь же всё изменилось.
В новой версии приложения Apple Support пользователь может воспользоваться специальным «калькулятором стоимости ремонта». Чтобы его найти, скачайте программу, авторизуйтесь в ней со своим Apple ID и нажмите на одно из ваших устройств в списке привязанных. Там нужно выбрать пункт «Ремонт и физическое повреждение». В ответ приложение предложит вам выбрать вид ремонта из готовых вариантов, или же ввести подробности вашего случая для автоматического подбора. Система покажет стоимость выбранного ремонта в том сервисе, который выбран по умолчанию.
К сожалению, приложение не показывает цену всех возможных вариантов ремонта — например, не получится узнать стоимость восстановления модуля камеры или «смартфона-водолаза» целиком. Однако к базовым работам, вроде замены дисплея, задней крышки или аккумулятора, теперь можно прицениться заранее.
На данный момент доступна оценка не во всех сервисных центрах — Apple указывает, что пока можно просмотреть смету цен «в некоторых местах». Но в любом случае появление такой возможности не может не радовать — в скором времени функция может распространиться на все регионы и сервисы, что сделает обращение за ремонтом гораздо удобнее.
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