iPhone Cellular


В последние несколько лет Apple отлично прокачала экосистему своих устройств. Бесшовное переключение между приложениями, синхронизация закладок, контактов и заметок, общий буфер обмена — всё это неплохо функционирует и сильно упрощает жизнь пользователю.

А вы знали, что «Режим модема» в iPhone тоже входит в «яблочную» экосистему? Например, если у вас есть iPhone, то ваши iPad, Mac и iPod будут автоматически подключаться к нему для доступа к интернету. Однако иногда режим модема может пропасть из меню «Настроек», или же этот пункт в меню есть, но становится серым и включить его невозможно. К слову, такое может быть и на iPad с поддержкой Cellular. 

Такое случается, когда на iPhone по какой-то причине сбиваются настройки оператора. Нередко режим модема пропадает, когда пользователь вставляет другую SIM-карту. В таком случае вам поможет следующий способ:
  • Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»
  • Если в iPhone несколько SIM-карт, выберите ту, которая нужна вам для раздачи
  • В iOS 14 и старше выберите пункт APN, а в iOS 15 — «Сотовая сеть передачи данных»
  • В блоке «Режим модема» пропишите слово internet во всех трех полях; если это не помогло, то напишите internet.abc.ru, где abc — ваш оператор, написанный латиницей (например, internet.mts.ru) 
  • Выходите обратно в «Настройки» и немного подождите; при желании, можно включить и выключить «Авиарежим».
После этих манипуляций режим модема должен появиться. Если ничего не помогло — есть вероятность, что ваш оператор или сотовый тариф не позволяет раздавать интернет и отключил эту функцию. 



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