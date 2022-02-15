Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»

Если в iPhone несколько SIM-карт, выберите ту, которая нужна вам для раздачи

В iOS 14 и старше выберите пункт APN, а в iOS 15 — «Сотовая сеть передачи данных»

В блоке «Режим модема» пропишите слово internet во всех трех полях; если это не помогло, то напишите internet. abc .ru, где abc — ваш оператор, написанный латиницей (например, internet.mts.ru)

.ru, где — ваш оператор, написанный латиницей (например, internet.mts.ru) Выходите обратно в «Настройки» и немного подождите; при желании, можно включить и выключить «Авиарежим».

В последние несколько лет Apple отлично прокачала экосистему своих устройств. Бесшовное переключение между приложениями, синхронизация закладок, контактов и заметок, общий буфер обмена — всё это неплохо функционирует и сильно упрощает жизнь пользователю.А вы знали, что «Режим модема» в iPhone тоже входит в «яблочную» экосистему? Например, если у вас есть iPhone, то ваши iPad, Mac и iPod будут автоматически подключаться к нему для доступа к интернету. Однако иногда режим модема может пропасть из меню «Настроек», или же этот пункт в меню есть, но становится серым и включить его невозможно. К слову, такое может быть и на iPad с поддержкой Cellular.Такое случается, когда на iPhone по какой-то причине сбиваются настройки оператора. Нередко режим модема пропадает, когда пользователь вставляет другую SIM-карту.После этих манипуляций режим модема должен появиться. Если ничего не помогло — есть вероятность, что ваш оператор или сотовый тариф не позволяет раздавать интернет и отключил эту функцию.